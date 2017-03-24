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Ушла из жизни театральный критик Яна Постовалова
Ушла из жизни театральный критик Яна Постовалова
Pavel Rudnev
24.03 16:54 |  число просмотров 718

Страшные новости из Петербурга. Ушла из жизни наша коллега, театральный критик Яна Постовалова. Яна из Кемерово. Окончив легендарный филфак местного университета, она прославилась тем, что была завлитом сразу двух кемеровских театров - Театра драмы и Молодежного театра. Тогда мы и познакомились, главрежем Кемеровской драмы стал Денис Шибаев, и Яна меня позвала, чтобы я посмотрел и обсудил его первые работы. Денег не было, Яна сама организовала машину из Новосибирска и поселила у себя дома. Ее кемеровский дом меня поразил: он был полон книг. Это была отличная подборка европейского романа XX века и книги самых крутых семиотиков, структуралистов и культурологов. Половину этих книг я знал только по заглавиям. Было видно, что Яна с этими книгами работает, живет с ними. Везде закладочки, корешки истрепаны. Образованная, острая, полная галантного сарказма, изысканного мышления, боли познания, Яна была нестандартным завлитом, с повышенными потребностями. Потрясающие костюмы, бусы, изысканные украшения, красота и тонкость сочетались с точным и светлым, оснащенным умом. Она напоминала женщину эпохи модерн. Или героиню пьес Ольги Мухиной: тонкая, изысканная, хрупкая, ломкая, живущая в фантазии, но умеющая произвести впечатление в реальности. Красивая женщина.
Честно говоря, ей надо было поступать на театроведческий. Это было ясно. С ее возможностями. Я ее увлек этой идеей и через неделю Яна согласилась, но захотела ехать не в Москву, а в Питер - я написал Тропп и Дмитревской. И Яна в то же лето поступила в Петербургскую театральную академию - это был 2011 год.
И дальше я только и слышал про это: ах, Яна, какая же Яна, какие у Яны успехи, Яна там, Яна здесь.
Ее ждало большое будущее. Собственно, слава уже была с ней. Она остро и ясно писала, чувствовала драматизм, любила театр и людей театра.
Что произошло, я не знаю. О чем-то догадываюсь. Но наше время не благоволит тонко устроенным, сложно сочиненным людям, не способным стать носорогами.

Читайте Яну Постовалову: http://ptj.spb.ru/author/postovalova/

Фото Павла Руднева.
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Про "Свидетелй Иеговы" надо знать две вещи
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Организовать покушение и дерзкое нападение могли только спецслужбы РФ
blogЮрий Бутусов    23.03 15:35 |  число просмотров 1480
Организовать покушение и дерзкое нападение могли только спецслужбы РФ Вороненков находился под круглосуточной охраной СБУ, его место жительства было секретом. вычислить маршрут его движения было очень непросто.
 
Это заказное политическое убийство
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Это заказное политическое убийство Он был убит в отместку за то, что он и его супруга дали правдивые показания о том, как готовилась аннексия Крыма и нападение на Донбасс
 
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Вороненков и Максакова это бычок и тёлка на заклании
www.facebook.com    23.03 14:56 |  число просмотров 1257
Вороненков и Максакова это бычок и тёлка на заклании В двадцатых числах февраля я написал в ФБ, чем закончится история с Максаковой и её мужем. История еще не закончилась
 
Это на их совести
blogМаксим Кононенко    23.03 08:18 |  число просмотров 994
Это на их совести Этот выбор в этом году был подлостью по отношению к Самойловой, и отбиравшие это знали, когда предлагали ей ехать
 
Цитаты дня
" Мне кстати по-человечески жаль Максакову. Ради Вороненкова она фактически в прямом эфире разрушила свою жизнь. "
24.03 |
blog Ekaterina Vinokurova
" Вороненкова убили - тут 100% акция устрашения. Как с Литвиненко. "
23.03 |
blog Fedor Kuznetsov
"

Вот так жил себе человек жизнью топ-менеджера на хлебном месте, думал что жизнь удалась, покупал виллы и что они там еще покупают, эти ребята. И вот так вот. В камере убили какие-то подонки.

 "
22.03 |
blog fyodork
" Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
19.03 |
blog whalesgohigh
" Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер". "
17.03 |
blog Солнечный шторм
" Максиму Мищенко дали срок 2,5 года, а Маше Дроковой - гринкарту. Такие вот кадровые лифты. "
17.03 |
blog politburo2
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