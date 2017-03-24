Продолжу о похищениях в Крыму. Последний громкий случай, когда в Бахчисарае похитили Эрвина Ибрагимова. Его искали друзья, ищут родные и это одна из самых трагических сейчас историй в Крыму, мне кажется.

Я люблю эту семью, мне безумно жаль родителей Эрвина. Я познакомился с ними прошлым летом, когда делал интервью, а потом снимал Дуа о судьбе Эрвина и всех пропавших на полуострове, - сотни людей пришли. В последний раз я приезжал к ним зимой, у родителей Эрвина уже не оставалось сил ждать. Вот что в итоге получилось: много слез, бесконечная история этого похищения.

