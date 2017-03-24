Про приостановление (запрет) деятельности и скорое признание в Верховном суде "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией в России надо знать две вещи:

1) ранее Россия признала последователей этой религиозной группы жертвами политических репрессий в связи с вывозом на постоянное место жительства в Сибирь более восьми тысяч прихожан церкви "Свидетелей Иеговы" в 1951 году.

2) Запрет деятельности этой религиозной организации в нацисткой Германии последовал на основании принятого 28 февраля 1933 года указа о защите народа и государства. В период третьего рейха 6262 верующих этого религиозного течения были направлены в тюрьмы, 8322 — в концлагеря. В концлагерях у свидетелей Иеговы были отдельные нашивки фиолетового цвета. Любой кто посетил Аушвиц (Освенцим) это видел, и едва ли когда-нибудь забудет фиолетовые треугольники на робах заключённых.