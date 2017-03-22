Запрет гаджетов на рейсах в США и Великобританию alexcheban 311 22.03 13:21 |311 На прямых рейсах в США и Великобританию из некоторых аэропортов теперь нельзя провозить на борту любую электронику, превышающую размеры смартфона! Это значит, что ноутбуки, фото- и видео- камеры, электронные книги и т.д. нужно сдавать в багаж! Представьте, прилетаете вы в пункт назначения, а ваш багаж потерялся и вы продолжаете путешествовать только с телефоном, пока багаж в розыске :)







Что нельзя брать с собой в ручной клади и обязательно нужно сдать в регистрируемый багаж?



- Laptops

- Tablets

- E-readers

- Cameras

- Portable DVD players

- Electronic game units larger than a smartphone

- Travel printers/scanners



Что можно взять с собой в ручной клади?



- Смартфон (с размерами менее 16см х 9,3см х 1,5см)



На каких рейсах и из каких аэропортов?



На всех прямых рейсах в США из:







- Queen Alia International, Amman, Jordan

- Cairo International Airport, Egypt

- Ataturk Airport, Istanbul, Turkey

- King Abdulaziz International, Jeddah, Saudi Arabia

- King Khalid International, Riyadh, Saudi Arabia

- Kuwait International Airport, Kuwait

- Mohammed V International, Casablanca, Morocco

- Hamad International, Doha, Qatar

- Dubai International, United Arab Emirates

- Abu Dhabi International, United Arab Emirates



На всех прямых рейсах в Великобританию из:



- Турция

- Ливан

- Иордания

- Египет

- Тунис

- Саудовская Аравия



Соответственно запрет касается и всех трансферных пассажиров через вышеперечисленные города.



Когда вступает в силу этот запрет?



- с 24.03.2017 Обсудить в блоге автора