|Запрет гаджетов на рейсах в США и Великобританию
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22.03 13:21 | 311
| На прямых рейсах в США и Великобританию из некоторых аэропортов теперь нельзя провозить на борту любую электронику, превышающую размеры смартфона! Это значит, что ноутбуки, фото- и видео- камеры, электронные книги и т.д. нужно сдавать в багаж! Представьте, прилетаете вы в пункт назначения, а ваш багаж потерялся и вы продолжаете путешествовать только с телефоном, пока багаж в розыске :)
Что нельзя брать с собой в ручной клади и обязательно нужно сдать в регистрируемый багаж?
- Laptops
- Tablets
- E-readers
- Cameras
- Portable DVD players
- Electronic game units larger than a smartphone
- Travel printers/scanners
Что можно взять с собой в ручной клади?
- Смартфон (с размерами менее 16см х 9,3см х 1,5см)
На каких рейсах и из каких аэропортов?
На всех прямых рейсах в США из:
- Queen Alia International, Amman, Jordan
- Cairo International Airport, Egypt
- Ataturk Airport, Istanbul, Turkey
- King Abdulaziz International, Jeddah, Saudi Arabia
- King Khalid International, Riyadh, Saudi Arabia
- Kuwait International Airport, Kuwait
- Mohammed V International, Casablanca, Morocco
- Hamad International, Doha, Qatar
- Dubai International, United Arab Emirates
- Abu Dhabi International, United Arab Emirates
На всех прямых рейсах в Великобританию из:
- Турция
- Ливан
- Иордания
- Египет
- Тунис
- Саудовская Аравия
Соответственно запрет касается и всех трансферных пассажиров через вышеперечисленные города.
Когда вступает в силу этот запрет?
- с 24.03.2017
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