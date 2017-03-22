Вербовка стукачей в МГУ недопустима www.facebook.com 384 22.03 12:41 |384 Друзья!

У меня не много френдов в ФБ. Я всегда предпочитал качество количеству и в ФБ я дружу с теми, с кем дружу или с удовольствием дружил бы в реальной жизни. Среди моих друзей много выпускников исторического факультета МГУ. Прежде всего, я обращаюсь к ним.

18 марта нашего коллегу аспиранта Исторического факультета МГУ Захара Сарапулова задержали и доставили в ОВД МГУ за то, что он вывесил в окно главного здания университета флаг Украины. В полиции его избили и вынудили написать расписку о сотрудничестве с центром «Э» и ФСБ. Захар Сарапулов зафиксировал побои в травмпункте и обратился Комитет по предотвращению пыток, но в ОВД отрицают сам факт задержания аспиранта. Почему то мне кажется, что правду говорит Захар Сарапулов, а полиция врет.

Считаю, что виновные в избиении Сарапулова должны быть наказаны. Считаю, что вербовка стукачей в МГУ недопустима. Считаю, что деканат, профессорско-преподавательский состав, студенты и аспиранты исторического факультета, мы - выпускники разных лет обязаны поддержать нашего коллегу. И что бы нас не разделяло, каких бы политических взглядов мы не придерживались, все мы московские студенты, и Захар Сарапулов один из нас.

Я прошу тех друзей, кто согласен со мной, распространить мой пост. Конечно же, репосты друзей, не имеющих отношения к МГУ, также приветствуются Обсудить в блоге автора