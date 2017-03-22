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Вербовка стукачей в МГУ недопустима
Вербовка стукачей в МГУ недопустима
www.facebook.com
22.03 12:41 |  число просмотров 384
Друзья!
У меня не много френдов в ФБ. Я всегда предпочитал качество количеству и в ФБ я дружу с теми, с кем дружу или с удовольствием дружил бы в реальной жизни. Среди моих друзей много выпускников исторического факультета МГУ. Прежде всего, я обращаюсь к ним.
18 марта нашего коллегу аспиранта Исторического факультета МГУ Захара Сарапулова задержали и доставили в ОВД МГУ за то, что он вывесил в окно главного здания университета флаг Украины. В полиции его избили и вынудили написать расписку о сотрудничестве с центром «Э» и ФСБ. Захар Сарапулов зафиксировал побои в травмпункте и обратился Комитет по предотвращению пыток, но в ОВД отрицают сам факт задержания аспиранта. Почему то мне кажется, что правду говорит Захар Сарапулов, а полиция врет.
Считаю, что виновные в избиении Сарапулова должны быть наказаны. Считаю, что вербовка стукачей в МГУ недопустима. Считаю, что деканат, профессорско-преподавательский состав, студенты и аспиранты исторического факультета, мы - выпускники разных лет обязаны поддержать нашего коллегу. И что бы нас не разделяло, каких бы политических взглядов мы не придерживались, все мы московские студенты, и Захар Сарапулов один из нас.
Я прошу тех друзей, кто согласен со мной, распространить мой пост. Конечно же, репосты друзей, не имеющих отношения к МГУ, также приветствуются
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Запрет гаджетов на рейсах в США и Великобританию
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Ответ Юлии Мищенко
blogЕвгений Левкович    21.03 08:54 |  число просмотров 1504
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Публичный образ авиакомпании "Победа" — если вы ей летите, значит, вы говно
blogIlya Krasilshchik    20.03 21:25 |  число просмотров 1340
Публичный образ авиакомпании "Победа" — если вы ей летите, значит, вы говно Отдельно интересно — "Победа" ведет себя так, потому что там гопники работают или потому что это такое намеренное статусное отделение от "Аэрофлота"?
 
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Публичный образ авиакомпании "Победа" — если вы ей летите, значит, вы говно
blogIlya Krasilshchik    20.03 21:25 |  число просмотров 1340
Публичный образ авиакомпании "Победа" — если вы ей летите, значит, вы говно Отдельно интересно — "Победа" ведет себя так, потому что там гопники работают или потому что это такое намеренное статусное отделение от "Аэрофлота"?
 
Вылитая на меня зелёнка планы наши не изменила
blogНавальный    20.03 21:22 |  число просмотров 853
Вылитая на меня зелёнка планы наши не изменила Открыли штаб в Барнауле. Волонтёров было слишком много для арендованного помещения. Мы не ожидали столько в будний день в понедельник. Пришлось проводить встречу на улице
 
В Казани явно что-то зреет. Очень давно такого не было
blogPavel Chikov    20.03 16:11 |  число просмотров 1492
В Казани явно что-то зреет. Очень давно такого не было 21 февраля 2017 года на проспекте Победы неонацисты Архипов и Халилов брызнули из перцового баллончика в глаза 50-летнему уроженцу Афганистана и несколько раз ударили его железным предметом по голове
 
Цитаты дня
"

Вот так жил себе человек жизнью топ-менеджера на хлебном месте, думал что жизнь удалась, покупал виллы и что они там еще покупают, эти ребята. И вот так вот. В камере убили какие-то подонки.

 "
22.03 |
blog fyodork
" Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
19.03 |
blog whalesgohigh
" Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер". "
17.03 |
blog Солнечный шторм
" Максиму Мищенко дали срок 2,5 года, а Маше Дроковой - гринкарту. Такие вот кадровые лифты. "
17.03 |
blog politburo2
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
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