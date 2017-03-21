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Самый могущественный человек в мире
18.03 число просмотров 1099 число записей 12
 
Дело Чудновец
17.03 число просмотров 5150 число записей 20
 
Исаакиевский раздор
17.03 число просмотров 2890 число записей 21
 
"Расстреливать и вешать"
16.03 число просмотров 560 число записей 5
 
Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3869 число записей 47
 
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Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2887 число записей 20
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2479 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2228 число записей 19
 
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Хроники одной обыкновенной деспотии
Хроники одной обыкновенной деспотии
Kirill Rogov
21.03 13:14 |  число просмотров 545
Уже несколько лет президентом РАН хочет стать друг Путина Михаил Ковальчук, Путин обещал Академию Ковальчуку. Клану Ковальчуков уже принадлежат большая часть телевидения России, атомная отрасль с Курчатовский институтом в придачу, большая часть Тверской улицы в Москве, банк Россия, ИнтерРАО, право управления деньгами пенсионного фонда РФ и бог еще знает что. Почему бы не отдать им еще и Академию наук? Большому рту любой кусок впору.
Но Академики уже несколько лет сопротивляются. На этом они уже заработали себе одну реформу с ФАНО на голову. Вчера выборы нового президента Академии не состоялись. После встречи с президентом Путиным академик Фортов вынужден был снять свою кандидатуру, потому что в противном случае он бы, несомненно, победил. Выборы были отложены под фальшивым предлогом исправления устава. За полгода до следующих выборов механизм выборов будет упразднен: по новой системе назначать президента Академии наук будет ... Путин.
А вы говорите "гибридный". Если только в смысле "монструозный" ))
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Дорогие друзья и соотечественники!
www.facebook.com    21.03 09:00 |  число просмотров 756
Дорогие друзья и соотечественники! Обращаюсь к вам я, супруга Максима, Юлия. 17 марта этого года произошло событие, которое заставило меня иначе взглянуть на судебную систему в нашей стране.
 
Ответ Юлии Мищенко
blogЕвгений Левкович    21.03 08:54 |  число просмотров 833
Ответ Юлии Мищенко Ваш муж – прямой соучастник строительства именно такой судебный системы. Я бы даже сказал, что он – один из прорабов этой стройки. И сидит он теперь если не по закону, то по уму.
 
Публичный образ авиакомпании "Победа" — если вы ей летите, значит, вы говно
blogIlya Krasilshchik    20.03 21:25 |  число просмотров 969
Публичный образ авиакомпании "Победа" — если вы ей летите, значит, вы говно Отдельно интересно — "Победа" ведет себя так, потому что там гопники работают или потому что это такое намеренное статусное отделение от "Аэрофлота"?
 
Вылитая на меня утром зелёнка планы наши не изменила
blogНавальный    20.03 21:22 |  число просмотров 630
Вылитая на меня утром зелёнка планы наши не изменила Открыли штаб в Барнауле. Волонтёров было слишком много для арендованного помещения. Мы не ожидали столько в будний день в понедельник. Пришлось проводить встречу на улице
 
Сотрудники Центра "Э" подкинули Кириллу наркотики
www.facebook.com    20.03 21:17 |  число просмотров 563
Сотрудники Центра "Э" подкинули Кириллу наркотики Сегодня Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца активиста местного "Яблока" 25-летнего Кирилла Бобро
 
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В Казани явно что-то зреет. Очень давно такого не было
blogPavel Chikov    20.03 16:11 |  число просмотров 1221
В Казани явно что-то зреет. Очень давно такого не было 21 февраля 2017 года на проспекте Победы неонацисты Архипов и Халилов брызнули из перцового баллончика в глаза 50-летнему уроженцу Афганистана и несколько раз ударили его железным предметом по голове
 
ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность
blogVladimir Osechkin    19.03 19:37 |  число просмотров 1414
ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность В "Лефортово" или 99/1 такой номер бы не прошёл. Потому его и содержали в №5. Для того чтобы убить. Без ведома спецслужб Евдокимова убить просто не могли
 
Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ
blogElena L. Rusakova    19.03 13:42 |  число просмотров 1086
Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ Знаменитый цветник засыпан землёй, дёрн местами срыт, чтобы изобразить плац-парад там, где его нет и быть не может
 
Цитаты дня
" Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
19.03 |
blog whalesgohigh
" Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер". "
17.03 |
blog Солнечный шторм
" Максиму Мищенко дали срок 2,5 года, а Маше Дроковой - гринкарту. Такие вот кадровые лифты. "
17.03 |
blog politburo2
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
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Статьи дня
«Сотрудники в штатском меня избили и пытались сделать осведомителем»
Анна Красноперова  21.03 17:04 |  число просмотров 30
«Сотрудники в штатском меня избили и пытались сделать осведомителем» Аспиранта задержали в МГУ за украинский флаг
«Моя история тронула только потому, что я богаче и успешнее вас»
Дмитрий Крылов  19.03 19:50 |  число просмотров 616
«Моя история тронула только потому, что я богаче и успешнее вас» Участник резонансной аварии на МКАД, сын миллиардера и внук экс-главы Хабаровского края 22-летний Игорь Ишаев разразился угрозами в адрес обидчиков в соцсетях
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1316
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 951
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8629
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3360
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4888
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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