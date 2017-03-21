Уже несколько лет президентом РАН хочет стать друг Путина Михаил Ковальчук, Путин обещал Академию Ковальчуку. Клану Ковальчуков уже принадлежат большая часть телевидения России, атомная отрасль с Курчатовский институтом в придачу, большая часть Тверской улицы в Москве, банк Россия, ИнтерРАО, право управления деньгами пенсионного фонда РФ и бог еще знает что. Почему бы не отдать им еще и Академию наук? Большому рту любой кусок впору.

Но Ака демики уже несколько лет сопротивляются. На этом они уже заработали себе одну реформу с ФАНО на голову. Вчера выборы нового президента Академии не состоялись. После встречи с президентом Путиным академик Фортов вынужден был снять свою кандидатуру, потому что в противном случае он бы, несомненно, победил. Выборы были отложены под фальшивым предлогом исправления устава. За полгода до следующих выборов механизм выборов будет упразднен: по новой системе назначать президента Академии наук будет ... Путин.

А вы говорите "гибридный". Если только в смысле "монструозный" ))