Слушайте, а есть еще примеры в мире авиакомпаний, которые выбрали такой способ обращения с пассажирами? Просто публичный образ авиакомпании «Победа» — если вы ей летите, значит, вы говно и обращаться с вами будут соответствующе. Я последнее время подсел на авиакомпанию Ryanair, которая как бы тоже лоукостер, но там все мегапонятно, супервежливо и четко — ну то есть видно, на чем они экономят и как (багаж за большое бабло, чекиниться дома и распечатывать посадочный, чтобы они ничего не делали в аэропорту, самолет в аэропорту проводит минут 15), при этом ты себя тоже чувствуешь приличным человеком.

Отдельно интересно — «Победа» ведет себя так, потому что там гопники работают или потому что это такое намеренное статусное отделение от «Аэрофлота»? Просто мне кажется, что при немного другом, хм, маркетинге 99% из скандалов, связанных с «Победой», могло бы не быть — и при этом авиакомпания бы не потеряла бы ни копейки, а только больше людей захотело бы ей летать.

Мне просто правда хочется логику понять.



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