Понятия не имел, что есть столько персонажей комиксов с зелёными лицами. Сегодня меня сильно просветили на эту тему: все знают Фантомаса, Халка, Шрэка и крокодила Гену. Но ведь есть Зелёный Фонарь и Зелёный Шершень! Вылитая на меня утром зелёнка планы наши не изменила.

Даже пресс-конференцию провели ровно в срок. Не думаю, что в Алтайском крае были ещё такие.

Потом открыли штаб в Барнауле. Волонтёров было слишком много для арендованного помещения. Мы не ожидали столько в будний день в понедельник. Пришлось проводить встречу на улице. Была отличная погода и вышло классно.

Огромный сугроб — лучшая трибуна.

Потом поехали в Бийск (160 км от Барнаула) и открыли волонтёрский штаб там.

Заодно подошёл к пикету казаков-НОДа-ветеранов Донбасса, организованному у нашего штаба, и поговорил с ними.

В Бийске очень круто открылись — был интересный разговор, одна проблема — снова все не уместились в штаб. Но вроде потом поговорил со всеми.

Это был наш пятый день в Западной Сибири, мы открыли четыре штаба.

Спасибо всем, кто приходил, помогал и поддерживал! Вы лучшие, и мы победим!

https://navalny.com/p/5288/