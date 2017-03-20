|Вылитая на меня утром зелёнка планы наши не изменила
|
20.03 21:22 | 302
|
Понятия не имел, что есть столько персонажей комиксов с зелёными лицами. Сегодня меня сильно просветили на эту тему: все знают Фантомаса, Халка, Шрэка и крокодила Гену. Но ведь есть Зелёный Фонарь и Зелёный Шершень! Вылитая на меня утром зелёнка планы наши не изменила.
Огромный сугроб — лучшая трибуна.
Потом поехали в Бийск (160 км от Барнаула) и открыли волонтёрский штаб там.
Заодно подошёл к пикету казаков-НОДа-ветеранов Донбасса, организованному у нашего штаба, и поговорил с ними.
В Бийске очень круто открылись — был интересный разговор, одна проблема — снова все не уместились в штаб. Но вроде потом поговорил со всеми.
Это был наш пятый день в Западной Сибири, мы открыли четыре штаба.
Спасибо всем, кто приходил, помогал и поддерживал! Вы лучшие, и мы победим!
|Обсудить в блоге автора