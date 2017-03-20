Сотрудники Центра "Э" подкинули Кириллу наркотики www.facebook.com 310 20.03 21:17 |310 Кирилл Бобро был одним из участников семинара который я вела не так давно для активистов молодежного "Яблока". Искренний, честный и верящий в победу разума парень. Я бы сказала, что его отличает не просто вера, а спокойное совершение действий, которыми он показывает, что изменения возможны. До последнего надеялась, что ему не придется испытать то, что испытали и испытывают карельские яблочники... Сегодня Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца активиста местного «Яблока» 25-летнего Кирилла Бобро. На прошлой неделе сотрудники Центра «Э» во время обыска подкинули Кириллу наркотики. В зале суда присутствовал зампред «Яблока» Николай Рыбаков. Партия считает преследование Бобро политическим, а уголовное дело в отношение него – сфабрикованным.













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