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Сюжеты
Самый могущественный человек в мире
18.03 число просмотров 1087 число записей 12
 
Исаакиевский раздор
17.03 число просмотров 2881 число записей 21
 
"Расстреливать и вешать"
16.03 число просмотров 550 число записей 5
 
Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3864 число записей 47
 
Митинг 26 марта
15.03 число просмотров 1905 число записей 6
 
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Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3174 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2880 число записей 20
 
Ненаша Дрокова
19.03 число просмотров 2404 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2223 число записей 19
 
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Котик дня
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Сотрудники Центра "Э" подкинули Кириллу наркотики
Сотрудники Центра "Э" подкинули Кириллу наркотики
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20.03 21:17 |  число просмотров 310
Кирилл Бобро был одним из участников семинара который я вела не так давно для активистов молодежного "Яблока". Искренний, честный и верящий в победу разума парень. Я бы сказала, что его отличает не просто вера, а спокойное совершение действий, которыми он показывает, что изменения возможны. До последнего надеялась, что ему не придется испытать то, что испытали и испытывают карельские яблочники... Сегодня Ленинский районный суд Ставрополя арестовал на два месяца активиста местного «Яблока» 25-летнего Кирилла Бобро. На прошлой неделе сотрудники Центра «Э» во время обыска подкинули Кириллу наркотики. В зале суда присутствовал зампред «Яблока» Николай Рыбаков. Партия считает преследование Бобро политическим, а уголовное дело в отношение него – сфабрикованным.

Фото Галины Ширшиной.

Фото Галины Ширшиной.


Фото Галины Ширшиной.
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Посты дня
Публичный образ авиакомпании "Победа" — если вы ей летите, значит, вы говно
blogIlya Krasilshchik    20.03 21:25 |  число просмотров 423
Публичный образ авиакомпании "Победа" — если вы ей летите, значит, вы говно Отдельно интересно — "Победа" ведет себя так, потому что там гопники работают или потому что это такое намеренное статусное отделение от "Аэрофлота"?
 
Вылитая на меня утром зелёнка планы наши не изменила
blogНавальный    20.03 21:22 |  число просмотров 301
Вылитая на меня утром зелёнка планы наши не изменила Открыли штаб в Барнауле. Волонтёров было слишком много для арендованного помещения. Мы не ожидали столько в будний день в понедельник. Пришлось проводить встречу на улице
 
В Казани явно что-то зреет. Очень давно такого не было
blogPavel Chikov    20.03 16:11 |  число просмотров 928
В Казани явно что-то зреет. Очень давно такого не было 21 февраля 2017 года на проспекте Победы неонацисты Архипов и Халилов брызнули из перцового баллончика в глаза 50-летнему уроженцу Афганистана и несколько раз ударили его железным предметом по голове
 
ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность
blogVladimir Osechkin    19.03 19:37 |  число просмотров 1289
ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность В "Лефортово" или 99/1 такой номер бы не прошёл. Потому его и содержали в №5. Для того чтобы убить. Без ведома спецслужб Евдокимова убить просто не могли
 
Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ
blogElena L. Rusakova    19.03 13:42 |  число просмотров 1010
Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ Знаменитый цветник засыпан землёй, дёрн местами срыт, чтобы изобразить плац-парад там, где его нет и быть не может
 
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Выбор редактора
Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального
blogКоманда Навального    19.03 13:16 |  число просмотров 878
Школьника из Брянской области забрали в полицию с уроков за поддержку Навального Директор школы провела с классом беседу, в течение которой отговаривала учеников от поддержки товарища и несла пропагандистскую ахинею из телевизора
 
Инновационный способ кражи денег с банковских карт
bloga-nalgin    18.03 11:13 |  число просмотров 1862
Инновационный способ кражи денег с банковских карт Банк России бьёт тревогу. Всего полгода потребовалось карточным мошенникам, чтобы овладеть на практике технологией дистанционной кражи денег с банковских платёжных карт
 
Минюст потребовал закрыть головную организацию "Свидетелей Иеговы"
blogOleg Kozyrev    18.03 09:57 |  число просмотров 911
Минюст потребовал закрыть головную организацию "Свидетелей Иеговы" После запрета Свидетелей Иеговы мы получим в России 170 000 заключенных за веру
 
Цитаты дня
" Увольнение из лайфа — само по себе анекдот, конечно. Типа, как из борделя за блядство. "
19.03 |
blog whalesgohigh
" Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер". "
17.03 |
blog Солнечный шторм
" Максиму Мищенко дали срок 2,5 года, а Маше Дроковой - гринкарту. Такие вот кадровые лифты. "
17.03 |
blog politburo2
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
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Статьи дня
«Моя история тронула только потому, что я богаче и успешнее вас»
Дмитрий Крылов  19.03 19:50 |  число просмотров 489
«Моя история тронула только потому, что я богаче и успешнее вас» Участник резонансной аварии на МКАД, сын миллиардера и внук экс-главы Хабаровского края 22-летний Игорь Ишаев разразился угрозами в адрес обидчиков в соцсетях
"Ребята, я поняла: мы как-то неправильно воспитали у вас гражданскую позицию"
 19.03 14:02 |  число просмотров 352
"Ребята, я поняла: мы как-то неправильно воспитали у вас гражданскую позицию" "А у вас есть мнение? Нет! Вы почитайте. Я вас наталкиваю на то, чтобы вы смотрели не только на эти... Если говорят о том, что да, вот здесь вот плохо, посмотрите другие источники"
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1310
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 944
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8626
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3353
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4883
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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