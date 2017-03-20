19 марта неизвестные люди разбили окна и разрисовали стены Института Татарской энциклопедии Академии наук Татарстана, Союза художников Татарстана и Государственного музея изобразительных искусств. Возбуждено дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство".

19 марта группа неизвестных устроила погром в кафе на улице Даурской. Нападавшие были в масках, обуты они были в высокие армейские ботинки.

Погромщики разбили в заведении стекла и скрылись.

16 марта группа молодых людей в медицинских масках устроила погром в торговом центре «Алтын» в Казани, разбивая витрины торговых точек. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса (хулиганство) и части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

21 февраля 2017 года на проспекте Победы неонацисты Архипов и Халилов брызнули из перцового баллончика в глаза 50-летнему уроженцу Афганистана и несколько раз ударили его железным предметом по голове.

16 февраля у дома по улице А. Кутуя с признаками насильственной смерти — множественными колото-резаными ранами грудной клетки и открытой черепно-мозговой травмой - обнаружено тело 24-летнего студента Казанского федерального университета из Чада. По факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство", двое вышеупомянутых молодых людей задержаны. 7 марта напавшие признались в этом убийстве и в серии других нападениях по мотиву ненависти.

23 декабря 2016 года возле одного из домов по улице Ямашева задержанные нанесли несколько ударов по голове 40-летнему уроженцу Киргизии.