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ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность
ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность
Vladimir Osechkin
19.03 19:37 |  число просмотров 617

Владимир Евдокимов знал, что обречён. Достаточно посмотреть на его взгляд из "клетки" в суде.

Теперь о заказном убийстве в т.н."общаковой" камере СИЗО №5 УФСИН Москвы: никаких ножей и колюще-режущих предметов у заключённых нет. Все самоделки из супинатора и зажигалки - "заточки" - изымаются достаточно быстро, но ими и хлеб почти невозможно резать, не говоря уже о 2 точных ударах в области сердца. То бишь орудие убийства - настоящий нож - мог появиться лишь путём передачи сотрудником СИЗО - заключённому-убийце.

Такие как Евдокимов должны содержаться и содержатся под 100% контролем ФСБ, в камерах установлена прослушка и видеонаблюдение, в камеру сажают 1-2 негласных агентов оперативного управления ФСИН и даже, в таких случаях, переодетых сотрудников ФСБ. То бишь Евдокимов был 100% в разработке. В "Лефортово" или 99/1 такой номер бы не прошёл. Потому его и содержали в №5. Для того чтобы убить. Без ведома спецслужб Евдокимова убить просто не могли. Оперативники из ГОУ ФСИН под контролем ФСБ формировали контингент для содержания с таким ViP-арестантом. Без ведома спецслужб никто посторонний, неподконтрольный им, в камере с Евдокимовом оказаться просто не мог.

Конечно, скорее всего сегодня-завтра появится версия про "бытовой" конфликт, и публике покажут какого-нибудь заключённого. Который сам под страхом расправы оговорит себя и расскажет чушь про ссору в камере из-за разных взглядов на Солнечную систему. Но жизнь самого убийцы сегодня тоже висит на волоске. Таким киллеров как правило самих зачищают.

Лучшее, что могли бы сделать сегодня в ФСИН - чтобы попытаться отмыть окровавленный мундир - предъявить обществу ВИДЕО из камеры во время убийства и до него. Но мне что-то подсказывает, что такого ВИДЕО не будет. Как не будет и публикации результатов прослушки и негласного слежения. Хотя именно для этого и выделялись миллиарды рублей из бюджета на видеонаблюдение и гуманизацию тюрем. Которой не случилось.

Писать про провал работы УСБ ФСИН не буду. Они в принципе беззубые и там, где появляются интересы у ФСБ, их как ветром сдувает.

Вывод один: ФСИН не гарантирует право на жизнь и безопасность всем следственно-арестованным. Одним словом, территория пыток.

И с этим пора заканчивать. ГУЛАГу-НЕТ!
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