Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ Elena L. Rusakova 402 19.03 13:42 |402 Вся Москва в шоке от издевательства над Парком МГУ. На днях обсуждали, что знаменитый цветник засыпан землёй, дёрн местами срыт, чтобы изобразить плац-парад там, где его нет и быть не может. Так вот, это ещё не все: митинг тоже фейковый. Студенты и бюджетники массово жалуются на принуждение к участию, но и на тех нет надежды- набирают платную массовку.

И это понятно - среди прочего, туда весьма сложно добираться.

Пора заявить - Парк МГУ это вам не площадка для распила бюджета, это Памятник ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства - так сказано в законе. Кому дорого это место - напишите на https://www.mos.ru/feedback/

Это электронная приемная мэрии Москвы. Достаточно пары фраз: "Требую соблюдения охранного статуса Парка МГУ. Требую исключить территорию Парка МГУ и Воробьёвых гор из плана мероприятий ЧМ по футболу 2018 г. "

UPD создаём группу общественного контроля за Парком МГУ. Восстановить и более никогда не устраивать подобных мероприятий на этом месте. Присоединяйтесь!

За фото спасибо Mikhail Sokolovsky , Oleg O'Hren; архивные фото цветника -Лана Данилина















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