После запрета Свидетелей Иеговы мы получим в России 170 000 заключенных за веру

Минюст потребовал закрыть головную организацию "Свидетелей Иеговы". Обвинения старые - экстремизм и прочие страсти-мордасти.

Свидетели Иеговы относятся к так называемым новым религиям. Ни традиционные христианские конфессии, ни протестанты не признают их своими. Подобно мормонам иеговисты включили в себя часть христианского учения, но далее добавили много от себя. Наибольшую критику вызывает тот момент, что иеговисты единственные из крупных конфессий, кто просто взял и переписал Библию под себя. Это так называемый "Перевод нового мира", в котором банально скорректировано все то, что не укладывалось в учение Свидетелей Иеговы. Ну и доктринальная разница с обычными христианами у иеговистов велика.

При этом все признают, что Свидетели Иеговы возможно более всех религиозных течений проповедуют. Их жизнь в целом благочестива, они не пьют, не курят, не принимают наркотики, верны своим женам и мужьям, хорошие отцы и матери.

В личном плане у всех разный опыт общения с иеговистами. Но в целом у них ситуация ничем не отличается от представителей других конфессий. Кто-то из иеговистов более замкнутый, кто-то более радушный и общительный - в общем, как у всех.

Проблемы с внешней средой и с государством у иеговистов возникают только по двум вопросам. Первый - они не приемлют переливания крови, т.к. верят, что это вариант людоедства. Второй - они не занимаются политикой, не служат в армии и не празднуют праздники.

Легче всего критиковать иеговистов за отказ от переливания крови. Но будем честны - в мире есть тысячи разных религий и многие из них с разными странными ограничениями. Иеговисты не увечат тела, не ограничивают себя и детей в еде, не практикуют монашество и уход из мира. Они работают, учатся, живут и проповедуют. Сажать их только за веру - зачем?

Напомню, что даже во время Второй мировой войны Гитлеру не удалось пытками и концлагерями сломить иеговистов. Многие из них погибли в печах и газовых камерах, но не предали свою веру, не взяли в руки оружие. Я не думаю, что Минюсту удастся их напугать, если Гитлер не смог. Мы получим 170 000 (примерно столько иеговистов в России) узников совести, севших только и исключительно за веру. И может быть еще какое-то количество дополнительно поломанных судеб.

К иеговистам у христиан есть тьма претензий. Но это наши "разборки". Все можно выяснять через проповедь, через критику, через апологетику. Зачем государство-то привлекать? Тем более уж кто-кто, но иеговисты уж не какой-то темный лес. Они уже много лет есть на свете, есть почти во всех странах. Довольно обычная религия, будем честны. Да, кого-то раздражает, что они звонят в двери. Но если понять, что среди них есть и бывшие наркоманы и алкоголики, кто мог бы позвонить в нашу дверь совсем по другому поводу - то пусть уж лучше звонят иеговисты. За то, что люди стремятся к праведной жизни, за это наказывать нельзя.

Есть и еще один довольно подлый момент. Свидетели Иеговы из-за своей веры в принципе никак не могут защитить себя политически, т.к. не участвуют в политике. Это не мормоны со своим штатом Юта, это не ученики Христа или баптисты со своими президентами во главе США. У иеговистов в принципе нет политической силы, которая бы их защитила. И этим, конечно, любят пользоваться те христианские конфессии, у кого такое представительство есть и у кого есть свой зуб на это течение.

Про другие конфессии не скажу. Может если их запретить люди из них и разбегутся. Но со Свидетелями Иеговы мы знаем, что будет. Большинство из них не откажется от своей веры. И что - отправлять их в лагеря? Повторить то, что делали фашисты?

Подумайте, нужно ли нам ломать жизни 170 000 человек.