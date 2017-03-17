Они приняли «закон Тимченко» во втором чтении. Сегодня, по-прежнему тихой сапой.

Отдельно голосовали за нейтральный законопроект про НДФЛ и облигации, а отдельно — за поправку в него, которой по-прежнему нет на сайте Думы. http://asozd2.duma.gov.ru/…/$…/46023-7_05122016_46023-7.PDF…

За — 319 человек.

Успевают к 1 апреля, чтобы друзьям Путина сделать подарок на день дураков — нас с вами — вернуть налоги из бюджета, начиная с 2014 года.

Это — законодательное жульничество, а вовсе не «бред», как говорил автор поправки, депутат Макаров.