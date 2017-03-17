|Родина тебя бросит, сынок
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17.03 14:47 | 289
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Лидера "России молодой" Максима Мищенко арестовали в зале суда и отправили на 2,5 года в колонию общего режима.
Суд квалифицирует произошедшее по части 3 статьи 159 УК РФ. Учитывая характеристику Мищенко и смягчающие обстоятельства, суд решил признать его виновным, Мищенко понесет наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на 2 года 6 месяцев со штрафом 80 тыс рублей. Также он лишен права в течение 3 лет занимать должности в органах власти.
Как пишет Википедия, Максим Мищенко - российский политический деятель. Депутат Государственной Думы пятого созыва (фракция «Единая Россия»). До сентября 2010 года — лидер молодёжного движения «Россия молодая», с сентября 2010 года возглавил одноимённую всероссийскую общественное объединение. Бывший член Общественной палаты Российской Федерации.
Как там Аркадий Бабченко любит говорить, Родина тебя бросит, сынок.
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