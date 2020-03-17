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|Dmitry Gudkov 17.03 15:42 | 268
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|Они приняли «закон Тимченко» во втором чтении. Сегодня, по-прежнему тихой сапой.
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|Pavel Chikov 17.03 14:47 | 289
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|Лидера "России молодой" Максима Мищенко арестовали в зале суда и отправили на 2,5 года в колонию общего режима.
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|Olga Karatch 17.03 13:31 | 299
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|Какие-то очень глупые или очень подлые люди злонамеренно вкидывают в "широкие массы" идею про то, что молодежь избивали российские спецслужбы, а Лукашенко про это "не знал"
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|irek-murtazin 16.03 23:46 | 903
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|Заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России
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|Navalny 16.03 22:40 | 654
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|Дорогие жители Новосибирска, вы своим тарифом оплачиваете, в том числе, и эту замечательную виллу, как и всю остальную красивую жизнь министра родного правительства
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