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Сюжеты
Исаакиевский раздор
17.03 число просмотров 2838 число записей 21
 
Самый могущественный человек в мире
16.03 число просмотров 980 число записей 12
 
Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3834 число записей 47
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2842 число записей 20
 
Доступная среда
13.03 число просмотров 1838 число записей 11
 
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Димон держится
3.03 число просмотров 4063 число записей 31
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3126 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2842 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2190 число записей 19
 
Секскитальцы
28.02 число просмотров 2037 число записей 10
 
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Котик дня
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Найден чек 2013 года
Найден чек 2013 года
Mr R-Club
17.03 14:31 |  число просмотров 397
Найден чек 2013 года
Итого по ценам 29.08.2013: 228 рублей 15 коп.
Итого по новым ценам 14.03.2017: 444 рубля 30 коп.

Продуктовая инфляция за неполных 4 года 94%

 



 

 
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Посты дня
Подарок нам на день дураков
blogDmitry Gudkov    17.03 15:42 |  число просмотров 268
Подарок нам на день дураков Они приняли «закон Тимченко» во втором чтении. Сегодня, по-прежнему тихой сапой.
 
Родина тебя бросит, сынок
blogPavel Chikov    17.03 14:47 |  число просмотров 289
Родина тебя бросит, сынок Лидера "России молодой" Максима Мищенко арестовали в зале суда и отправили на 2,5 года в колонию общего режима.
 
Другой правды нет
blogOlga Karatch    17.03 13:31 |  число просмотров 299
Другой правды нет Какие-то очень глупые или очень подлые люди злонамеренно вкидывают в "широкие массы" идею про то, что молодежь избивали российские спецслужбы, а Лукашенко про это "не знал"
 
Покушение на Путина?
blogirek-murtazin    16.03 23:46 |  число просмотров 903
Покушение на Путина? Заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России
 
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата)
blogNavalny    16.03 22:40 |  число просмотров 654
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата) Дорогие жители Новосибирска, вы своим тарифом оплачиваете, в том числе, и эту замечательную виллу, как и всю остальную красивую жизнь министра родного правительства
 
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Выбор редактора
Чоткий, дерзкий и неуиноуный
blogПолитота    16.03 13:33 |  число просмотров 1956
Чоткий, дерзкий и неуиноуный Примечательная история про очередного невменяемого гостя с Кавказа и правоохранительные органы, которые постарались максимально самоустраниться от разрешения проблемы.
 
Встретите Чудновец — бегите
blogОльга Романова    16.03 11:43 |  число просмотров 1500
Встретите Чудновец — бегите Сейчас меня чрезвычайно беспокоит то, что Евгения Чудновец начала угрожать людям, ее приютившим. И этот как раз тот случай, когда Путин совсем ни при чем
 
Мы аполитичны и сосредоточены на искусстве
www.facebook.com    15.03 11:55 |  число просмотров 853
Мы аполитичны и сосредоточены на искусстве Один из лидеров по борьбе с коррупцией попросил сдать ему в аренду наш зал на Красном Октябре для встречи с единомышленниками. В рамках предвыборной компании
 
Цитаты дня
" Как и 10 лет назад, Максима Мищенко с нетерпением ждёт лагерь. Вот только на сей раз это отнюдь не "Селигер". "
17.03 |
blog Солнечный шторм
" Максиму Мищенко дали срок 2,5 года, а Маше Дроковой - гринкарту. Такие вот кадровые лифты. "
17.03 |
blog politburo2
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
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Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Так называемые «партнеры»
Александр Морозов  16.03 14:36 |  число просмотров 335
Так называемые «партнеры» Как Кремль растлевал и растлил необозримое число людей на Западе
"Замотают в матрас и пинают"
Елизавета Маетная  14.03 16:32 |  число просмотров 641
"Замотают в матрас и пинают" Аркадий Б., служивший в 5-й роте в/ч 3186 подмосковной дивизии им. Дзержинского, лежит в больнице, а по факту доведения его до попытки самоубийства проводится доследственная проверка
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1291
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 912
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8596
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3311
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4862
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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