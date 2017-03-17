Какие-то очень глупые или очень подлые люди злонамеренно вкидывают в "широкие массы" идею про то, что вчера молодежь избивали российские спецслужбы, а Александр Лукашенко про это "не знал". Так вот, даже не сомневайтесь. Это были белорусы. Дадада, те самые наши соседи, одноклассники, отцы одноклассников наших детей и мужья наших подруг. Вот те, которые живут рядом - в соседней квартире или на соседней улице. В 2011 году такие же "люди в черном", на машинах без опознавательных знаков и номеров, похищали и избивали протестующих, пытали, вывозили в лес, сажали в тюрьмы.

А потом оказалось, что ими руководил Олег Гайдукевич, начальник Фрунзенского РОВД, и это были милиционеры.

Их неравнодушные граждане по фотографиям и аккаунтам в соцсетях вычислили. Поэтому нужно понимать, что приказ разгонять и бить отдал лично Александр Лукашенко. Для сомневающихся есть видео в сети, где он прямым текстом приказывает силовикам "выковыривать изюм из булок". Какие еще нужны доказательства? Если бы этот разгон и избиение были без ведома Лукашенко, то сегодня были бы очень громкие отставки. Никого из силовиков не сняли, как я вижу. Наоборот, ожидаю наград и повышений. Если бы тут хозяйничали россияне, то это означает, что Беларусь уже лишилась своей независимости, и мы уже живем в какой-то другой стране. Беларусь, слава Богу, еще есть. Мало того, наконец-то у нас появился белорусский народ.

Тот самый, когда гордишься, что ты - тоже часть этого народа. Я понимаю, что психика любого человека ищет защиту даже в самых абсурдных нелепостях, люди боятся смотреть правде в глаза. А правда такова: детей били и топтались по ним белорусские силовики, и приказ на разгон разрешенной акции отдал лично Лукашенко.

И другой правды нет.