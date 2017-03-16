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Покушение на Путина?
Покушение на Путина?
irek-murtazin
16.03 23:46 |  число просмотров 367
Что происходит? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал письма Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск на территорию Украины.   Это притом, что еще 3 марта 2014 года во время заседания Совета Безопасности ООН официальный представитель России Виталий Чуркин заявил, что его уполномочили зачитать обращение Януковича к Путину.


Вот скриншот стенограммы заседания Совбеза ООН:

Обращение Януковича



Отсюда

Да что там Совебез ООН, 4 марта 2014-го сам Владимир Путин заявил, что «у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании Вооружённых Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины».

Вот скриншот стенограммы:


Путин об обращении Януковича
Отсюда

О том, что не было никакого обращения,  пишет и Генеральная прокуратура России:

Генпрокуратура про письмо Януковича

Не думаю, что в Кремле решили подправить репутацию Януковича, в отношении которого в Киеве возбуждено уголовное дело о госизмене, основа которого именно обращение Януковича к Путину. Мол, это обращение – не только доказательство госизмены Януковича, но еще и доказательство посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кремлю, по большому счету глубоко  плевать на Януковича. Дело, думаю, совсем в другом. А вот в чем  – ума не приложу. Потому что этот демарш очень похож на поджигание запала детонатора…. А далее должен последовать направленный взрыв. Направленный на Путина? На кого же еще? Если заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России.

Выходит, что Путин и Чуркин в 2014 году врали всему миру про обращение Януковича? Или Путину положили на стол фальшивку? А созваниваться с Януковичем он не посчитал нужным?

И почему о том, что в марте 2014 года никакого письма от Януковича не было, говорит Песков, а не сам Путин?
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