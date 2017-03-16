Что происходит? Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не получал письма Виктора Януковича с просьбой о вводе российских войск на территорию Украины. Это притом, что еще 3 марта 2014 года во время заседания Совета Безопасности ООН официальный представитель России Виталий Чуркин заявил, что его уполномочили зачитать обращение Януковича к Путину.





Вот скриншот стенограммы заседания Совбеза ООН:











Отсюда



Да что там Совебез ООН, 4 марта 2014-го сам Владимир Путин заявил, что «у нас есть прямое обращение действующего и легитимного, как я уже сказал, президента Украины Януковича об использовании Вооружённых Сил для защиты жизни, свободы и здоровья граждан Украины».



Вот скриншот стенограммы:







Отсюда



О том, что не было никакого обращения, пишет и Генеральная прокуратура России:







Не думаю, что в Кремле решили подправить репутацию Януковича, в отношении которого в Киеве возбуждено уголовное дело о госизмене, основа которого именно обращение Януковича к Путину. Мол, это обращение – не только доказательство госизмены Януковича, но еще и доказательство посягательства на территориальную целостность и суверенитет Украины.



Кремлю, по большому счету глубоко плевать на Януковича. Дело, думаю, совсем в другом. А вот в чем – ума не приложу. Потому что этот демарш очень похож на поджигание запала детонатора…. А далее должен последовать направленный взрыв. Направленный на Путина? На кого же еще? Если заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России.



Выходит, что Путин и Чуркин в 2014 году врали всему миру про обращение Януковича? Или Путину положили на стол фальшивку? А созваниваться с Януковичем он не посчитал нужным?



И почему о том, что в марте 2014 года никакого письма от Януковича не было, говорит Песков, а не сам Путин?