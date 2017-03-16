  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Навальный идет в президенты
15.03 число просмотров 3833 число записей 47
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2839 число записей 20
 
Т2 Трейнспоттинг
12.03 число просмотров 908 число записей 4
 
Кризис в Татарстане
8.03 число просмотров 1679 число записей 5
 
Обыск в музее Рериха
8.03 число просмотров 793 число записей 4
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Димон держится
3.03 число просмотров 4048 число записей 31
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3115 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2839 число записей 20
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2184 число записей 19
 
Секскитальцы
28.02 число просмотров 2035 число записей 10
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата)
Резиденция министра в Италии (и ваша квартплата)
navalny
16.03 22:40 |  число просмотров 334

Давайте развлеку вас новой съемкой «Володи» (это наш квадрокоптер) и заодно дам обещанный ответ жителям Новосибирска, который, впрочем, актуален и для всей России.

Я открывал там штаб 18 февраля и ужасно много вопросов было о ЖКХ — в городе это горячая тема, тариф внезапно и необъяснимо подняли на 15% (на холодную воду на 20%).

Прошло несколько митингов — в лютый сибирский мороз на них выходили сотни людей.

В субботу 19 марта в 12 часов на площади Ленина там ещё один митинг. Ожидается много народу.

Ну так вот. Меня всё спрашивали: а что у нас такого, в новосибирском тарифе? Почему так агрессивно задирают цены? Почему не раскрывают ценообразование?

Рассказываю и показываю — что там, в этом тарифе.

ЖКХ-монополист в области — фирма «Сибэко», именно она повышает тарифы. Почитайте Милова о том, что рост тарифа не имеет экономического обоснования.

«Сибэко» принадлежит холдингу «Ру-ком».

А у Рукома есть один очень известный хозяин. Это министр правительства России по делам «открытого правительства» Михаил Абызов.

Никто не понимает, что такое «Открытое правительство» и зачем оно, но Михаил — всамделишний министр. Зарплата, машина, аппарат, все дела.

И так случилось, что есть у него замечательное итальянское поместье. Он его, впрочем, и не скрывает. А поместье это тоже, как бы ни было смешно, висит в том же конгломерате фирм и компаний, где и новосибирская энергетика.

То есть платежи по ЖКХ с новосибирцев — это у министра Абызова доходная часть, а резиденция Тезоро (в переводе «Сокровище») — расходная часть.

Вот все документы, кто дотошный и хочет убедиться:

Вся собственность, перечисленная в справке и отмеченная красными кружками на листах 142 и 178 кадастровой карты итальянской фирме Il Tesoro.

Фирма Тезоро принадлежит фирме Anduril Enterprises limited. Директором итальянской фирмы является эстонец Геннадий Макаров, имя которого фигурирует в эстонской
внучатой структуре фирмы Iveco, имевшей контракты с
нашим минобороны.

Андурил последовательно переходил от чистых номиналов (Альфо) к Умониа в 2011, от Умониа к Тритону в 2015, от Тритона к Фреско.

Тритон (сейчас в ликвидации, за справку спасибо Investigative Dashboard) принадлежал на 100% ООО «Ру-Ком инвест», учредителем которого на 99.99% было ООО «Ру-Ком», 100% учредитель которого — Абызов.

То, что Фреско — фирма Абызова, известно отсюда.

Стоимость поместья известна из этого документа.

Так что, дорогие жители Новосибирска, вы своим тарифом оплачиваете, в том числе, и эту замечательную виллу, как и всю остальную красивую жизнь министра родного правительства.

Поэтому тарифы росли и будут расти. А иначе как содержать эти виноградники и оливковые плантации? Без ваших платёжек за тепло тут не обойтись.

Вы, пожалуйста выходите на митинг-то 19 марта в 12.00 на площадь Ленина.

Если будет много народу, то решение о повышении тарифа отменят — никуда не денутся. Они ж сами знают, что можно и не повышать.

Ну или не ходите на митинг и тогда просто согласитесь с тем, что вы будете содержать замечательное Тезоро всю свою жизнь.

Если вы живёте в Нск или области, то буду крайне признателен за помощь в распространении этого видео на всех местных ресурсах. Пусть люди знают, какую красоту оплачивают.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
Покушение на Путина?
blogirek-murtazin    16.03 23:46 |  число просмотров 366
Покушение на Путина? Заявление Пескова и письмо Генпоркуратуры выставляют идиотом именно Путина. Потому что именно он, получив письмо Януковича (которого, оказывается, не было) обратился в Совет Федерации за согласием на использование Вооруженных Сил за пределами России
 
Чоткий, дерзкий и неуиноуный
blogПолитота    16.03 13:33 |  число просмотров 1569
Чоткий, дерзкий и неуиноуный Примечательная история про очередного невменяемого гостя с Кавказа и правоохранительные органы, которые постарались максимально самоустраниться от разрешения проблемы.
 
Приветствуем новый призыв "нераскачивающих" правозащитников
blogmetodi4ka    16.03 11:51 |  число просмотров 706
Приветствуем новый призыв "нераскачивающих" правозащитников Евгения Чудновец: "В отличие от «Руси сидящей» мы планируем сотрудничать с судебной системой. То есть мы хотим идти не против, а рядом. Не бороться, а помогать исправиться"
 
Встретите Чудновец — бегите
blogОльга Романова    16.03 11:43 |  число просмотров 1246
Встретите Чудновец — бегите Сейчас меня чрезвычайно беспокоит то, что Евгения Чудновец начала угрожать людям, ее приютившим. И этот как раз тот случай, когда Путин совсем ни при чем
 
Раз молчат, надо выходить на митинг
blogNavalny    15.03 12:47 |  число просмотров 1294
Раз молчат, надо выходить на митинг Дмитрий Киселёв вообще — мощный источник вдохновения для политической борьбы, а в воскресенье мне кинули ссылку на его сюжет и я понял — без митинга мы не обойдёмся. Надо выходить на улицу
 
все записи
Выбор редактора
Настоящая история одного крутого поворота в жизни
blogМихаил Слободин    14.03 15:58 |  число просмотров 1110
Настоящая история одного крутого поворота в жизни Экс-глава «ВымпелКома» Михаил Слободин - о том, где правда и где вымысел в одном из самых громких коррупционных дел 2016 года
 
Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом
www.facebook.com    13.03 20:02 |  число просмотров 1671
Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение о котором мне не было ничего известно
 
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
blogvarlamov    13.03 18:23 |  число просмотров 1674
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей
 
Цитаты дня
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Так называемые «партнеры»
Александр Морозов  16.03 14:36 |  число просмотров 220
Так называемые «партнеры» Как Кремль растлевал и растлил необозримое число людей на Западе
"Замотают в матрас и пинают"
Елизавета Маетная  14.03 16:32 |  число просмотров 575
"Замотают в матрас и пинают" Аркадий Б., служивший в 5-й роте в/ч 3186 подмосковной дивизии им. Дзержинского, лежит в больнице, а по факту доведения его до попытки самоубийства проводится доследственная проверка
все записи
События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1285
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
все записи
Кино
Т2 Трейнспоттинг
12.03 |  число просмотров 908
Т2 Трейнспоттинг
В соцсетях пишут о продолжении фильма "На игле" по культовому роману Ирвина Уэлша, в котором главные герои встречаются спустя 20 лет
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8591
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3310
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4859
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012