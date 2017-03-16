Давайте развлеку вас новой съемкой «Володи» (это наш квадрокоптер) и заодно дам обещанный ответ жителям Новосибирска, который, впрочем, актуален и для всей России.

Я открывал там штаб 18 февраля и ужасно много вопросов было о ЖКХ — в городе это горячая тема, тариф внезапно и необъяснимо подняли на 15% (на холодную воду на 20%).

Прошло несколько митингов — в лютый сибирский мороз на них выходили сотни людей.

В субботу 19 марта в 12 часов на площади Ленина там ещё один митинг. Ожидается много народу.

Ну так вот. Меня всё спрашивали: а что у нас такого, в новосибирском тарифе? Почему так агрессивно задирают цены? Почему не раскрывают ценообразование?

Рассказываю и показываю — что там, в этом тарифе.

ЖКХ-монополист в области — фирма «Сибэко», именно она повышает тарифы. Почитайте Милова о том, что рост тарифа не имеет экономического обоснования.

«Сибэко» принадлежит холдингу «Ру-ком».

А у Рукома есть один очень известный хозяин. Это министр правительства России по делам «открытого правительства» Михаил Абызов.

Никто не понимает, что такое «Открытое правительство» и зачем оно, но Михаил — всамделишний министр. Зарплата, машина, аппарат, все дела.

И так случилось, что есть у него замечательное итальянское поместье. Он его, впрочем, и не скрывает. А поместье это тоже, как бы ни было смешно, висит в том же конгломерате фирм и компаний, где и новосибирская энергетика.

То есть платежи по ЖКХ с новосибирцев — это у министра Абызова доходная часть, а резиденция Тезоро (в переводе «Сокровище») — расходная часть.

Вот все документы, кто дотошный и хочет убедиться:

Так что, дорогие жители Новосибирска, вы своим тарифом оплачиваете, в том числе, и эту замечательную виллу, как и всю остальную красивую жизнь министра родного правительства.

Поэтому тарифы росли и будут расти. А иначе как содержать эти виноградники и оливковые плантации? Без ваших платёжек за тепло тут не обойтись.

Вы, пожалуйста выходите на митинг-то 19 марта в 12.00 на площадь Ленина.

Если будет много народу, то решение о повышении тарифа отменят — никуда не денутся. Они ж сами знают, что можно и не повышать.

Ну или не ходите на митинг и тогда просто согласитесь с тем, что вы будете содержать замечательное Тезоро всю свою жизнь.

Если вы живёте в Нск или области, то буду крайне признателен за помощь в распространении этого видео на всех местных ресурсах. Пусть люди знают, какую красоту оплачивают.