





Примечательная история про очередного невменяемого гостя с Кавказа и правоохранительные органы, которые постарались максимально самоустраниться от разрешения проблемы.



Всё началось с того, что водителя неприметной иномарки не пропустили из левого ряда в правый. Этого оказалось достаточно, чтобы тот спровоцировал аварию на трассе, нанес повреждения чужому транспортному средству, ровно как и создал ситуацию на дороге, существенно усложняющую движение.



Прибывшие на место сотрудники ДПС сказали, что это не ДТП и... просто уехали.



Ещё показательный момент на 2:45, когда мимо безумного чувака, громящего машину, проезжает автомобиль Следственного Комитета РФ.



Ну а следователь, принявший заявление потерпевшего, запросил у него... справку о налогах. Потому что если размер нанесённого ущерба меньше ЗП, то тогда дело возбуждать не надо. Ввиду незначительности ущерба.



В общем, смотрите видео, довольно любопытно. Единственное, что невменяемый буйный тестостероновый дебил — тяжелое зрелище. Я предупредил...