Мы аполитичны и сосредоточены на искусстве www.facebook.com 256 15.03 11:55 |256 Коллеги, накидайте мнений пожалуйста. Один из лидеров по борьбе с коррупцией попросил сдать ему в аренду наш зал на Красном Октябре для встречи с единомышленниками. В рамках предвыборной компании. Так как мы аполитичны и сосредоточены на искусстве, попытались отсечь ценой, раза в три превышающую рыночную. Его это не остановило и они дали добро, так как другие площадки все отказали. Обычно на его мероприятиях масса провокаций и чего ожидать в этот раз непонятно. Конечно, все что не некролог то пиар, но зачем мне этот геморрой?

Но и попадать под помои за отказ неохота.

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