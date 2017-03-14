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Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2780 число записей 20
 
Мост Немцова закроют
7.03 число просмотров 649 число записей 7
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3060 число записей 18
 
Пермская трагедия
4.03 число просмотров 1798 число записей 4
 
Болотное дело
3.03 число просмотров 251796 число записей 660
 
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Димон держится
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Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3453 число записей 10
 
Поклонская и мироточащий бюст
6.03 число просмотров 3060 число записей 18
 
Собянин и хрущовки
14.03 число просмотров 2780 число записей 20
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 2405 число записей 17
 
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Котик дня
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На Украине голодные люди отбирают хлеб у голубей
На Украине голодные люди отбирают хлеб у голубей
www.facebook.com
14.03 16:23 |  число просмотров 232
Все меняется в этом мире, и только качество наркотиков, потребляемых сотрудниками Телерадиокомпании Вооружённых сил Российской Федерации „Звезда“ остается неизменно высоким:
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Посты дня
В богатого любовника верю слабо, а вот в папу вполне
www.facebook.com    14.03 16:26 |  число просмотров 299
В богатого любовника верю слабо, а вот в папу вполне Дроков Александр Павлович - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов города Тамбова. В начале 80-х был секретарем комитета ВЛКСМ на Байконуре
 
Партер МГУ - один из символов Москвы
blogElena L. Rusakova    14.03 16:04 |  число просмотров 175
Партер МГУ - один из символов Москвы Пост о засыпанном цветнике перед МГУ взорвал Москву. Эти хищники намерены еще больше ровнять это место с землей под предлогом чемпионата мира-2018. Вот это хуже однодневного митинга и это нельзя допустить
 
Настоящая история одного крутого поворота в жизни
blogМихаил Слободин    14.03 15:58 |  число просмотров 225
Настоящая история одного крутого поворота в жизни Экс-глава «ВымпелКома» Михаил Слободин - о том, где правда и где вымысел в одном из самых громких коррупционных дел 2016 года
 
Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом
www.facebook.com    13.03 20:02 |  число просмотров 1145
Мосэнергосбыт легким движением руки сделал меня сегодня банкротом Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение о котором мне не было ничего известно
 
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
blogvarlamov    13.03 18:23 |  число просмотров 1155
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей
 
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Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США
blogvarlamov    13.03 18:23 |  число просмотров 1155
Бывшая нашистка, поцеловавшая Путина, получила вид на жительство в США Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей
 
Безопасность в мессенджерах
blogpowestka    13.03 13:03 |  число просмотров 745
Безопасность в мессенджерах Это полноценная война между хацкерами и производителями, где найденные дыры продают за большие бабки. Удалённо взломать сложно
 
Почему Самойлову отправляют в Киев
blogmetodi4ka    13.03 12:58 |  число просмотров 1089
Почему Самойлову отправляют в Киев Самойлову отправляют в Киев, в том числе, потому что по украинским законам полувоенного времени ее не должны пустить в страну
 
Цитаты дня
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
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Статьи дня
"Замотают в матрас и пинают"
Елизавета Маетная  14.03 16:32 |  число просмотров 55
"Замотают в матрас и пинают" Аркадий Б., служивший в 5-й роте в/ч 3186 подмосковной дивизии им. Дзержинского, лежит в больнице, а по факту доведения его до попытки самоубийства проводится доследственная проверка
Военный самолет разбился под контролем
Сергей Машкин  14.03 16:07 |  число просмотров 49
Военный самолет разбился под контролем Из выводов экспертов, по данным источников "Ъ", следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1259
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 5494
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8570
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3291
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4840
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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