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|www.facebook.com 14.03 16:26 | 299
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|Дроков Александр Павлович - заместитель главы администрации, председатель комитета финансов города Тамбова. В начале 80-х был секретарем комитета ВЛКСМ на Байконуре
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|Elena L. Rusakova 14.03 16:04 | 175
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|Пост о засыпанном цветнике перед МГУ взорвал Москву. Эти хищники намерены еще больше ровнять это место с землей под предлогом чемпионата мира-2018. Вот это хуже однодневного митинга и это нельзя допустить
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|Михаил Слободин 14.03 15:58 | 225
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|Экс-глава «ВымпелКома» Михаил Слободин - о том, где правда и где вымысел в одном из самых громких коррупционных дел 2016 года
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|www.facebook.com 13.03 20:02 | 1145
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|Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение о котором мне не было ничего известно
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|varlamov 13.03 18:23 | 1155
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|Дрокова получила гринкарту типа E16, то есть как "иностранец с экстраординарными способностями". Обычно подобное основание для выдачи вида на жительство используется для выдающихся спортсменов, музыкантов, художников и писателей
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