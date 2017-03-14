Партер МГУ - один из символов Москвы Elena L. Rusakova 176 14.03 16:04 |176 Пост о засыпанном цветнике перед МГУ взорвал Москву. Но произошла подмена темы. Парк МГУ имеет статус памятника садово-паркового искусства. Поэтому там запрещены законом любые работы и мероприятия, которые могут нанести ущерб зеленым насаждениям и предмету охраны - ландшафтному дизайну. Многотысячные толпы таки наносят ущерб - например, коллекционной сирени, сакуре, туям, живым изгородям. А даже если бы и не!.. Закон един для всех. Кто-то из представителей мэрии говорит "это территория города, мы там можем делать, что хотим" - так вот, это уголовные статьи "самоуправство" и "превышение полномочий" - сначала лишите объект охранного статуса, потом устраивайте погром.

Эти хищники намерены еще больше ровнять это место с землей под предлогом чемпионата мира-2018. Вот это хуже однодневного митинга и это нельзя допустить.

Надо требовать, чтобы это место никогда не рассматривалось как "площадка" для массовых сборищ.

Партер МГУ - один из символов Москвы, место, дорогое сердцу миллионов. Не трогайте его!

(Начало тутhttps://www.facebook.com/elena.l.rusakova/posts/1213446162106110 )

И точно так же опасность грозит Воробьевым горам, которые тоже имеют охранный статус. Подробности тут http://www.vorobjovygory.org/vorgory-trevoga

Дополнение.

Пытаются оправдываться:

1. "Не было там пионов и вообще цветов, всефотошоп". (Специалисты Бот.Сада МГУ подтверждают, что были, и дело даже не в этом - там полно других ценных растений)

2. "Фанеркой закрыли, ни травинки не тронули" (Многочисленные свидетельства с актами осмотра - ровняли грунт под помост, местами дерн срыт - и это нарушение закона).

3. Пионы ваши выкопали и потом обратно вкопают (Ботаники поясняют, что зимой пионы выкапывать нельзя).

4. Цветники целы, а если не целы -новые посадят (Не пойдет - законом запрещено и просто глупо. Вы еще предложите в Эрмитаже устроить общественный сортир, а потом за наши налоги провести там капитальный ремонт с воссозданием утраченного).

5. "Вы просто против темы мероприятия" - вот в момент поста не знала, что за мероприятие, и это не имеет значения. Нет такой темы, чтобы можно было пренебрегать законом и символической значимостью этого места.

---За второе фото спасибо Katerina Miroshnikova Обсудить в блоге автора