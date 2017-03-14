Самый воодушевляющий кадр из фильма “Побег из Шоушенка” Последние шесть месяцев были самыми необычными в моей жизни. За это время моя жизнь совершила абсолютно неожиданный для меня и удивительный по своей крутизне поворот. За первые две недели я с огромным удивлением и огорчением узнал много “нового” о себе и моей деятельности в предыдущие годы. Вместе со мной об этих “новых подробностях” узнала вся страна, мои друзья, знакомые, семья и просто люди которые смотрят телевизор, читают газеты и сидят в интернете. При этом все это время говорила только одна сторона. И она говорила и говорила, приводя все новые и все более “удивительные” и “вопиющие” факты моей работы и даже личной жизни в разные годы. К рассуждениям и комментариям присоединились абсолютно разные люди. Большая часть людей представления не имела о том, что происходило в реальности и их мнение формировалось исключительно на основании того, что они увидели в прессе. В результате родилась куча версий, домыслов, гипотез, слухов которые плодились и множились в условиях отсутствия реальных фактов. В ход пошли все возможные для таких кампаний каналы — статьи в газетах, душещипательные репортажи life news, ну и конечно социальные сети. Настала пора рассказать свою историю, которая поможет ответить на естественным образом возникшие вопросы. По крайней мере на те, на которые можно отвечать без ограничений, связанных с уголовным процессом, который ведется в отношении меня и моих коллег — Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера. Моя история будет состоять из трех частей. В первой части, а вы читаете именно ее, я расскажу про пиар-фейки. Вторая часть будет, собственно, про ряд ключевых аспектов предъявляемых мне и моим коллегам обвинений. И она будет состоять из содержательного анализа, подкрепленных аналитикой и логикой, в отличие от материалов самого дела, где большая часть является по моему мнению бездоказательной и голословной. Ну а третья часть — это мои ответы на очевидные вопросы, которые возникли у каждого читателя по мотивам всей моей истории. С учетом того, что большая часть из “фактов”, анонсированных разными средствами массовой информации, освещавших историю Слободина, является откровенной ложью. Я не буду стесняться и в первой части своей истории сделаю разбор главных пиар-фейков. Фейк Первый. Слободин сбежал за границу, узнав от кого-то в силовых структурах о деле против него Первое правило криминального пиара Бежит значит виноват. Это очевидное правило пиара любых криминальных кейсов. В пиаре моего кейса — все развивалось именно под этим флагом. То, что люди прочитали в прессе Я не очень люблю эпистолярный жанр. Но иногда читаю его с интересом. Первой новостью после того, как я, вместе с Евгением Ольховиком и Борисом Вайнзихером был обвинен в многомиллионных взятках, была та, что Слободин, предупрежденный кем-то из силовых структур, скоропостижно покинул страну и избежал задержания. Душещипательные детали этой истории как квинтэссенцию всего, что писалось в прессе по этому поводу, можно прочитать здесь. И действительно — прочитав эту статью можно подумать что корреспондент этого издания прямо прожил со мной весь этот день :) Эта новость, естественно, была растиражирована бесконечным количеством изданий. Как было на самом деле VimpelCom Group , частью которого является российский ВымпелКом (я до известных событий возглавлял именно российский ВымпелКом) — это международная группа, представленная в 14 странах. Каждый месяц топ-менеджмент Группы, самые серьезные люди в этой компании собираются для подведения итогов месяца и обсуждения вопросов будущего развития, рассматривают и утверждают изменения в системе управления всей Группой. Повестка каждый раз очень насыщенная. Как никак 220 млн. Клиентов по всему миру, огромный и сложных бизнес. Не хрен собачий. В VimpelCom Group эти собрания называются GEC — Group Executive Committee. Поскольку организация большая, все серьезные начальники — поэтому такие собрания всегда планируются сильно заранее. Даты их известны на год вперед, но уточнения по месту и точному времени осуществляетя примерно за месяц, ну не позднее чем за две недели точно. Повестка формируется чуть позже и тоже рассылается заранее. В общем нормальный рабочий процесс в серьезной корпорации. 31 августа (даже я бы сказал с опозданием в силу августовских отпусков) мне пришла обновленная повестка нашего заранее запланированного мероприятия (точную дату я знал за месяц). Тема письма — GEC agenda 5–7 Sep 2016. Повестку, которая была приложена к письму приводить не буду — она является коммерческой тайной Группы Поскольку на это мероприятие собирается порядка 15 человек из разных концов света, то у каждого из участников свой маршрут и логистика. Поэтому каждый из членов GEC в пятницу 2 сентября (за три дня до начала мероприятия!!!) получил свой Personal logistic details. Все очень организовано и серьезно. Группа ценит время каждого из топ-менеджеров, что вызывает только уважение. Я получил вот это Здесь привожу только эти два сообщения, но в подготовке таких мероприятий задействованы десятки человек, разные офисы и приемные. Можно представить еще пару десятков мейлов, но думаю нет никакого в этом смысла — все довольно очевидно. Моя командировка 5 сентября 2016 была абсолютно плановой и готовилась сильно заранее. Никто никуда не скрывался и никто не получал никаких “предупреждений” Из интересных душещипательных деталей, которые так любят журналисты желтых изданий. Я за три дня до 5 сентября попросил поменять мне билеты на прямой билет до Ниццы, а не лететь с пересадкой до Марселя (сам отель был между Ниццей и Марселем). Почему? Потому что вылет из Москвы в этом случае был ПОЗЖЕ и я мог провести утро понедельника с семьей. Ну согласитесь — не очень логичное поведение для человека, которому надо быстрее “свалить” из страны. Поэтому в понедельник, 5 сентября 2016 года, я спокойно проснулся дома. Вспомнил о том, что накануне в воскресенье мы с моей женой купили отличный и не дорогой диван-кровать для того, чтобы поставить его в спальню, которую готовили к рождению дочери. Планировали дежурить ночью на этом диване-кровати по очереди. Утром этого понедельника я вкусно позавтракал, еще раз получил претензию от своей бесконечно любимой жены о том, что я ее оставляю на девятом месяце беременности и уезжаю в командировку. Я заверил что это в последний раз, и что это мероприятие, которое я за три года ни разу не пропускал и на котором надо быть. Плюс договорились с руководителем Группы ВымпелКом Жан-Ивом Шарлье обсудить бюджет на следующий год, который обещает быть сложным. И что весь следующий месяц до родов я буду с ней. И больше никаких командировок и разлук!!! Спокойно поехал в аэропорт, прихватив с собой маленький (на три дня чемоданчик) и скорее волнуясь за состояние жены, чем за что-либо еще в этом мире. Ну а обо всех событиях, которые начали бурно развиваться в следующие несколько часов, я узнал когда уже прилетел в Ниццу в районе 13–14 часов по Москве. Почему “дали” уехать. Версии Версия Первая. Фантастическая Эту версию я дарю изданию life.ru — ведь они мастера складывать невероятные истории и высасывать из одного какого-то маленького факта целый роман с интригой, наполненный отборным вымыслом (не хочу писать “говном”). Крот в силовых структурах, осведомленный о моем потенциальном аресте за две недели до известных событий предупредил руководство международной Группы ВымпелКом о готовящихся обысках и арестах. Руководство Группы ВымпелКом узнав об этом решило разработать план действий по предотвращению ареста своего топ-менеджера. В первую очередь с ним немедленно продлили контракт, чтобы было основание работать и ездить в командировку и после первого сентября (срок истечения его предыдущего контракта — 31 августа). Затем специально именно на 5 сентября был назначен большой сбор топ-менеджмента Группы, чтобы обеспечить официальное прикрытие приезда Слободина в Ниццу днем 5 сентября. Чтобы все выглядело абсолютно по настоящему, примерно 15 человек топ-менеджеров Группы действительно собрались в месте проведения мероприятия, обеспечив тем самым 100% алиби для подозреваемого в побеге Слободина. Ничего не подозревающие спецслужбы не ждали такого вероломного поведения ни от своих сотрудников ни от руководства международной Группы ВымпелКом Ну согласитесь, выглядит крайне правдоподобно :) Версия Вторая. Для тех, кто верит в теории заговора и бесконечную мудрость силовых служб Мой “отъезд” был частью всей операции. Поскольку вся операция по “делу Реновы” — это часть большой предвыборной пиар-компании по борьбе с коррупцией и наведением порядка в стране, то именно “побег” был наиболее многообещающим с точки зрения публичной истории. В принципе, задержание меня на границе на пограничном контроле в Шереметьево в районе 9 часов утра позволяло сохранить всю операцию в тайне. У меня при “задержании” даже мыслей и гипотез на тот момент не было бы. И это позволяло спокойно проводить все мероприятия в офисе “Реновы”. Но те, кто вел дело энергетиков рассудили иначе. Ведь человек, который скрылся за границей дает гораздо больше возможностей для пиара. Выглядит сильно круто чтобы быть правдой. С моей точки зрения. Версия Третья. Самая вероятная с моей точки зрения Просто спецслужбы пропустили мой выезд. Не я в тот момент был фокусом их внимания. Фокус был на двух действующих топ-менеджерах “Т Плюс” — Евгении Ольховике и Борисе Вайнзихере. К тому же все это было ранним утром понедельника, совсем недавно прошло 1-е сентября, даже сотрудники силовых ведомств тоже родители и отвели детей в школу, хорошая погода в выходные. Ну не досмотрели. В общем перед своими пацанами неудобно получилось, поэтому срочно пришлось придумывать версию с “кротом” чтобы не выглядеть идиотами. Кто же поверит “беглому человеку и взяточнику” что он в тот самый момент действительно поехал за границу по делам даже если он начнет что-то комментировать прессе? В общем вброс версии о том, что крот предупредил Слободина — вариант практически без риска. Моя гипотеза по этому поводу простая — мне просто повезло. Так бывает. Очень редко. Но, слава Богу, бывает. Резюме В общем надо отдать должное профессионализму пиарщиков, работающих в силовых структурах. Из моего отъезда, в публичном пространстве они выжали максимум Ведь если бежит, то значит виноват. Это же понятно даже без разъяснений. Все дело сразу приобретает ауру правдоподобности.

Если бы просто задержали вместе с остальными, то пропадает интрига. А тут вторая линия сюжета. Одна линия и информационные поводы — для задержанных. Вторая — для “сбежавшего”. И по телевизору можно показать, и народ это хорошо поймет. Даже объяснять ничего не надо.

Возможные интересные повороты и связки с другими событиями, которые с учетом полного контроля информационного поля

Вернется, не вернется. Конечно не вернется, ведь мы уже ему все написали что и как ему будет предъявлено и конечно нет никаких оснований, чтобы не сделать со “сбежавшим” тоже самое, что и с другими фигурантами этого дела — арестовать. В общем “побег” — хорошая интрига с очевидным и практически беспроигрышным с точки зрения пиара результатом. Все это хорошо для пиара за исключением одного маленького факта. “Побег” Слободина и его предупреждение “кротом” является 100% ложью. Полный, даже без каких либо нюансов, фейк!!! Фейк Второй. Кто-то в силовых структурах, предупредивший Слободина — это был Захарченко Второе правило криминального пиара Если один “злостный криминальный элемент” помогает другому сбежать от правосудия за деньги — то какие могут быть сомнения в глубоко криминальной сути этого человека. Логично. Не поспоришь! Но не менее важно грамотно “подать” эту информацию. То, что люди прочитали в прессе Эта тема развивалась классически для таких информационных вбросов (я бы написал “отбросов”, но не будем менять терминологию). Все, как правило, начинается с Источника в правоохранительных органах, который со знанием дела доверительно сообщает одному из новостных ресурсов об “установленных фактах” . В данном случае таким новостным ресурсом повезло стать Интерфаксу. Надо сказать что ему часто везет на такие доверительные беседы с “информированными” источниками :) Источник сообщил о помощи замначальника ГУЭБ МВД Слободину в уходе от следствия

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU — Задержанный по подозрению в коррупционных преступлениях замначальника ГУЭБ МВД Дмит…www.interfax.ru Задержанный по подозрению в коррупционных преступлениях замначальника ГУЭБ МВД Дмитрий Захарченко способствовал бегству от следствия экс-главы “Вымпелкома” Михаила Слободина, сообщил “Интерфаксу” источник в правоохранительных органах. “Установлено, что Захарченко сообщил Слободину о том, что в отношении него проводится оперативная разработка по делу о коррупции в республике Коми. После этого Слободин спешно покинул территорию РФ”, — сказал собеседник агентства. Дальше эту новость (а тема то была горячая, как пирожок из печки — рекордсмен по найденному количеству денег, борец с коррупцией Захарченко и громкое дело “Реновы” — два хита перед самыми выборами в Госдуму, оказались связаны друг с другом) подхватили все информационные ресурсы. Только ограниченный круг приличных и уважаюих свою репутацию изданий поместил эту новость как предположение, требующее проверки. Подавляющее большинство медиа ресурсов подавали эту новость как очевидный, 100% установленный факт. Конечно, об этом пишет Интерфакс и это источник в правоохранительных органах. Они не могут говорить неправду :) То, что было на самом деле О существовании полковника Захарченко я узнал вместе со всей страной. Из новостных лент. Чувства были довольно противоречивые. С одной стороны это безусловно правильное и поддерживаемое мною дело — борьба с коррупцией. Но сотрудник правоохранительных органов, высокопоставленный борец с самой коррупцией, арестованный вместе с огромными деньгами, но все это сделанное под выборы — это конечно отражает масштабы деградации самой борьбы с коррупцией. При обыске у полковника МВД изъяли валютный эквивалент 8 млрд руб.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК После завершения обыска в квартире задержанного ранее полковника МВД Дмитрия Захарченко…www.rbc.ru Каково же было мое искреннее удивление, когда через несколько дней появилась информация о том, что оказывается тот “крот, который предупредил Слободина” и есть махровый коррупционер Захарченко. И не только удивление. С профессиональной точки зрения я бы сказал что испытал чувство гордости за пиарщиков наших силовиков. Как креативно и красиво связать одно с другим. Завязать в логичный и убойный по силе воздействия на аудиторию информационный узел. Два коррупционера (один давал взятки, а другой брал) оказывается знают и помогают друг другу. Это было настолько сильно, мощно и красиво, что даже люди, которые знали что я уезжал в плановую командировку и многие другие реальные обстоятельства спрашивали меня так осторожно: “Миша, а ты Захарченко то правда не знаешь?” Ребята, отвечаю сразу всем. Мы с Захарченко жили в разных измерениях! Место было, наверное, одно — Москва. Но измерения разные. Я даже не представляю по какому поводу мы могли пересекаться, какие у нас могут быть общие друзья и дела. Даже представить не могу. Не говоря уже о том, чтобы он меня о чем-то “предупредил” за вознаграждение. Вполне логично, что за шесть прошедших месяцев нет ни одного доказательства какой-либо связи Слободина и полковника (уже отставного) Захарченко. Придумывать доказательства уже (или пока) смысла нет, а реальных доказательств нет и быть не может. Резюме В очередной раз снимаю шляпу перед пиарщиками наших правоохранительных органов. Креативный подход, эффективное использование текущего момента, качественное исполнение. Конечно за исключением одного — с самого начала они знали что это полная ложь. 100% фейк. Но какой красивый! Связь Слободина и Захарченко является 100% ложью. Красиво исполненный фейк!!! Фейк Третий. Слободин бросил семью на произвол судьбы и вообще просто козел Третье правило криминального пиара Честно говоря не хотел писать про совсем личное и касающееся не только меня. Но поскольку это часть всего “плана”, который система планомерно отрабатывает практически в каждом громком случае, приходится писать и про это. Обсуждение личной жизни “преступника” (никто же не сомневается что если обвинение предъявлено, то это точно преступник) является частью пиар-плана. Чтобы дополнить криминальный образ в бизнесе нужно нарисовать максимально негативный портрет и в личной жизни. Ну короче коррупционер не может быть хорошим человеком в личном плане. Он точно должен быть минимум козлом. То, что люди прочитали в прессе В отработке сообщения “Слободин в личном плане полный козел” появляется серия статей про то, что я бросил на произвол судьбы первую жену и еще то, что надо же быть таким козлом, чтобы специально на день рождения своей любовницы подарить ей развод с первой женой. Как было на самом деле В любой семье может произойти всякое. Самим тяжелым, кроме, не дай Бог, смерти кого-нибудь из членов семьи, является развод. Так бывает в жизни, и часто искать виноватого в этом — пустая затея, хотя порою этого очень хочется. Таким поисками, как правило, занимаются не сами члены семьи, а кто-то снаружи. Для семьи и детей важно как муж и жена переживают этот непростой период развода и как строят отношения после этого. А строить их надо — особенно если есть общие дети. Нам повезло и совместными усилиями мы построили уважительные отношения друг с другом даже после этого. И, конечно, для меня в первые дни, недели и месяцы после этих событий семья стала главным приоритетом. Все остальное ушло на второй план. С мамой моих старших детей я общался каждый день в эти дни также как и со своей женой, которая была на девятом месяце беременности. Общая ситуация, обыски в доме и квартире, звонки журналистов Лайфа, представлявшимися прокурорами и сотрудниками правоохранительных органов и требующие “выдачи” личной информации, появляющиеся затем высосанные из пальца статьи безусловно создавали крайне непростую психологическую обстановку. И моей задачей было с одной стороны поддержать, а с другой стороны как можно быстрее и при этом спокойнее минимизировать риски для членов моей семьи. Независимо в каком статусе они сейчас со мной находятся. Ну а что касается “подарка” на день рождения — то и даты не совпадают, и уж точно никто не стремился ни к чему подгадать, поскольку это была формальная фиксация того, что произошло до этого. Это “совпадение” возникло в воспаленном, но креативном мозгу журналистов, исполняющих часть общего пиар-плана. Ну и Бог им судья. А уж методы, какими эти ребята из life.ru пытались добывать информацию из моих родных, угрозой и шантажом под видом сотрудников прокуратуры в одном случае и полиции в другом, из бедной, напуганной женщины — этого я никак понять и простить им не смогу. Моральные уроды. Простите, если обидел. Резюме Ну что тут сказать, развод — это правда. Никто этого никогда не скрывал. И он — не является предметом моей гордости, также как и не является тем, за что я себя или кого-либо виню. Это жизнь. То, что Слободин бросил маму моих старших детей на произвол судьбы — 100% фейк. И мне все-таки кажется (я очень надеюсь, что адекватно себя воспринимаю) — я не козел :) Фейк Четвертый. Слободин наворовал миллионы и живет по-царски Четвертое правило криминального пиара Законы пиар-жанра в подобных случаях требуют в дополнение к образу преступника, который по работе занимается криминалом, в личной жизни полный козел и моральный урод, рассказать о несметных богатствах преступника и жизни в роскоши. На наворованные деньги, естественно. То, что люди прочитали в прессе Роскошный дом, шесть автомобилей, наворованные в виде откатов за счет завышения потерь деньги, конская зарплата и все это кроме дома и шести автомобилей вывезено за границу. В общем коррупционер он коррупционер и есть. Наворовал кучу денег и жил припеваючи, купаясь в роскоши. Зачем ему шесть автомобилей то. Шесть!!! И куда он дел свои, нажитые нечестным трудом, десятки миллионов долларов? Вывел их заграницу, боялся видимо за свои деньги в России. Как было на самом деле Проблема в данном случае в том, что я, в отличие от огромного количества громких дел в отношении коррумпированных чиновников, всю свою жизнь проработал в частном бизнесе. Получал белую и в общем не маленькую зарплату, которую платили мне акционеры за конкретные результаты. При этом зарплату я получал в серьезных и уважаемых компаниях, с KPI, системой краткосрочной и долгосрочной мотивации. С международным аудитом и все такое. С этой зарплаты государству заплачены все налоги. В общем все по честному. И мне ни скрывать ни прятать было не нужно. Никогда. Потому что все прозрачно и честно. Никаких откатов мне и в голову никогда не приходило брать. Воровать самому у себя будучи акционером компании, которую я возглавляю, воровать в компаниях, которые мне доверили акционеры — никакие заработанные таким способом деньги не стоят потерянной репутации. Я зарабатывал хорошие деньги, на которые мог позволить себе гораздо больше, чем имел. Но жить достойно, но разумно, без показухи и гламура — это то, чему я следовал всегда. У нас действительно хороший дом в хорошем месте. У нас не шесть (зачем шесть-то), а два автомобиля Porsche и Huinday H-1 (семейный минивен). Не самых навороченных — Porsche это 3-х литровый дизель. Потому что так достойно, но без выкрутасов и ненужных расходов. Шесть автомобилей, обнаруженных Лайфом — это все автомобили, которыми я владел за последние пятнадцать лет. Видите, даже обновление автопарка происходит довольно редко. Потому что смысла в этом нет. Кстати и на работу уже год как я ездил на такси, отказавшись от дорогого корпоративного автомобиля. Потому что так дешевле и эффективнее для компании. Что касается уровня доходов — это были хорошие деньги, но, к сожалению, существенно ниже тех, которые мне приписывают. Работу я скорее выбирал не по уровню зарплаты, а по интересу. Но так или иначе за руководство большим бизнесом, приносящим большие деньги акционерам и сопряженные с огромной нагрузкой и ответственностью платят хорошие деньги. Но по сравнению с зарплатой Игоря Ивановича, поверьте, это сущие копейки :) Инвестировал свои заработанные деньги я действительно заграницу. Не потому что их прятал или к чему-то готовился. Зачем мне их прятать. При этом мне не надо было переписывать что-то на моих довольно многочисленных родственников. Потому что я легко могу доказать легальное происхождение денег. Я просто считал что экономическая ситуация в стране не дает необходимых гарантий защиты инвестиций и приемлемой этим рискам ставок доходности. Вместе со мной так думали многие инвесторы — и российские, и зарубежные. Это нормальная борьба каждой страны за место под инвестиционным солнцем. В этом была не преступная, а простая прагматичная логика разбирающегося в экономике и в жизни человека. Резюме Слободин ничего не воровал. Потому что заработал все в белую, заплатил все налоги и спал спокойно. До известных событий. Но жил достойно. Без гламура и излишеств. Деньги инвестировал в логике прагматичного инвестора, а не преступника. В общем нельзя сказать что 100% фейк. Все-таки дом у меня есть :) Но официальные мои доходы мои и форма их получения сильно преувеличены, а вместо шести автомобилей — оказалось всего два. Будем считать это 80% фейком по фактам. И 100% фейком по их подаче и интерпретации. На этом заканчиваем первую часть Настоящей истории одного крутого поворота в жизни.

Вторая часть выйдет в самое ближайшее время. Не переключайтесь. Пусть судьба оградит вас от подобных историй. Все-таки лучше о них читать, чем быть главным действующим лицом. Ваш Михаил Слободин P.S. С учетом того, что у меня появилось больше свободного времени, я вспомнил детство, когда готовил еду на всю нашу большую семью, и начал снова периодически готовить. Вот мое произведение — блинчики с яблоками, приготовленные мною совсем недавно. Сделал по рецепту, опубликованному в Лайфе (я до известных событий о Лайфе даже не слышал толком, но теперь регулярно и с профессиональным интересом читаю их материалы). Креативное оформление автора — то есть мое. Получилось по настоящему вкусно. Рецепт рекомендую к использованию Ну а Лайфу я говорю за этот рецепт спасибо и желаю публиковать побольше подобных статей. Они у вас получаются действительно хорошо. А вот материалы, написанные по заказу в эпистолярном жанре — ну полное говно :) Извините, если обидел. Но я же и похвалил.