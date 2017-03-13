Днем получил почти десяток SMS об арестах средств на своих счетах. Побросав все дела, отправился в суд, который вынес это решение о котором мне не было ничего известно. Суть дела такова: в 2001 (!!!) году 3-этажку в которой мы все жили на Отрадном проезде снесли, а нас переселили на Отрадную улицу. Но что-то пошло не так и Мосэнергосбыт об этом не знал. В 2004 году по старом адресу построили новый многоэтажный дом и Мосэнергосбыт начал считать, что мы теперь их должники. При том, что все документы тогда им относили, всё было ок... Недавно они решили, что мы совсем уже охренели не платить больше 10 лет и решили получить свои деньги по суду. Взяли период с 2013 по 2016гг, отправили нам по старому адресу несколько уведомлений (их, конечно, никто не получил) и торжественно пошли и получили решение суда в свою пользу. Сегодня у меня были обнулены все вклады (в т.ч. в евро и долларах, детские деньги), а на всех банковских картах образовалась задолженность). Секретарь суда, узнав ситуацию, очень удивилась, а представитель Мосэнергосбыт сказал, что если мы не согласны, то вправе обжаловать решение в установленном порядке. Мне вот теперь очень интересно, на что по их мнению я должен содержать семью из двух детей и жены в декрете, которая не получает деньги, когда мои гонорары будут переводиться на карты с задолженностью, а вместо того, чтобы работать - я буду ходить по судам... UPD. По состоянию на 21:00(мск) пятницы со мной связались из Мосэнергосбыта и пообещали к понедельнику ознакомиться с моей ситуацией и дать ответ. Ждем-с.... UPD2.1 Свежие подробности! Ходил в Сбербанк, получил выписки, что деньги не только арестованы, но и 22тыс. уже переведены на счета Мосэнергосбыт. Всего с меня хотят снять 47.000, остальные деньги (всего 144тыс.р) арестовали и пытаются снять с моей мамы и бабушки UPD2.2 Заходил к жильцам нового дома, построенного по моему старому (до 2001г) адресу. В квартире 4 открыла дверь женщина, которая сказала, что несколько месяцев назад на мое имя к ним действительно принесли уведомления с почты, но она их отнесла обратно и сказала, что такие здесь не живут. UPD3. Начальник службы корпоративных коммуникаций принес извинения и прокомментировал ситуацию https://www.facebook.com/anton.belitskiy/posts/10155083740659049







