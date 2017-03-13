Почему Самойлову отправляют в Киев Методичка 659 13.03 12:58 |659 Пока одни строят догадки о связи последних скандалов с участием Познера и Литвиновой с отправкой на "Евровидение" певицы с ограниченными возможностями, забывается самое главное. Дело не в том, что это за конкурс, а в том, где он пройдет.



Самойлову отправляют в Киев, в том числе, потому что по украинским законам полувоенного времени ее не должны пустить в страну. В 2015 году она выступила на концерте в Керчи, которую Украина считает оккупированной территорией. А это значит, что ближайшие месяцы украинские "активисты", ветераны АТО и всевозможные русланы будут требовать запрета на участие Самойловой в конкурсе, а Кремль ловко переобуется из грозной консервативной крепости в защитника прав инвалидов, выкатив в качестве тяжелой артиллерии всю лояльную российско-украинскую эстраду. Обсудить в блоге автора