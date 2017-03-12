Выходные на слете американских консерваторов www.facebook.com 177 12.03 23:42 |177

Это место, где политическая элита страны презентует себя и обсуждает свою политическую программу, как внутри себя, так и с бизнесом. Выступил сам, но еще с большим интере

Ну что вам сказать, друзья? Впечатлен. Профессионально, жестко, по существу.

Кабинет Трампа похоже будет состоять из политических экспертов, ведущих начало из команды Рейгана и серьезных бизнес-бойцов, создавших миллиардные состояния.

Круто даже на мой взыскательный вкус.

Россия на четвертом-пятом месте после технологий, страховой медицины, налоговой реформы и иммиграции. Там же где Европа, НАТО, Китай и прочие вопросы второго уровня значимости.

Все четко понимают разницу между Россией и режимом Путина. Россия - экзотическая страна, которую достаточно многие знают и любят. Та же Канада, но круче и экзотичнее:)

Путинский режим - типа скунса (живет рядом, не закроешь помойку - все оттуда повыкидывает, потом убирай. Испугаешь - ... ну сами знаете про проблему:)

В общем мое мнение - проведут четкие красные линии и будут жестко следить, чтобы за них не выпрыгивал. А что там "в гнезде" творит - так печально конечно, но "не наше дело".

Но, конечно, технологический отрыв впечатляющий. Даже от Европы.

Автомашины без водителя - 2-3 года и в серию. Гиперлуп - уже испытан, теперь вопрос чисто экономический - где выгоднее поезд со скоростью 200-400 км в час, а где нужно 1000-1200. Возвращаемые корабли - обыденность. Альтернативная энергетика - в принципе хоть сегодня можно забыть про ископаемое топливо, но пока не выгодно, так что постепенно, лет за 20-30.

Так что уезжаю с ощущением утекающего времени. Надоевший режим, устаревающая экономика … любимая страна.





сом послушал.Ну что вам сказать, друзья? Впечатлен. Профессионально, жестко, по существу.Кабинет Трампа похоже будет состоять из политических экспертов, ведущих начало из команды Рейгана и серьезных бизнес-бойцов, создавших миллиардные состояния.Круто даже на мой взыскательный вкус.Россия на четвертом-пятом месте после технологий, страховой медицины, налоговой реформы и иммиграции. Там же где Европа, НАТО, Китай и прочие вопросы второго уровня значимости.Все четко понимают разницу между Россией и режимом Путина. Россия - экзотическая страна, которую достаточно многие знают и любят. Та же Канада, но круче и экзотичнее:)Путинский режим - типа скунса (живет рядом, не закроешь помойку - все оттуда повыкидывает, потом убирай. Испугаешь - ... ну сами знаете про проблему:)В общем мое мнение - проведут четкие красные линии и будут жестко следить, чтобы за них не выпрыгивал. А что там "в гнезде" творит - так печально конечно, но "не наше дело".Но, конечно, технологический отрыв впечатляющий. Даже от Европы.Автомашины без водителя - 2-3 года и в серию. Гиперлуп - уже испытан, теперь вопрос чисто экономический - где выгоднее поезд со скоростью 200-400 км в час, а где нужно 1000-1200. Возвращаемые корабли - обыденность. Альтернативная энергетика - в принципе хоть сегодня можно забыть про ископаемое топливо, но пока не выгодно, так что постепенно, лет за 20-30.Так что уезжаю с ощущением утекающего времени. Надоевший режим, устаревающая экономика … любимая страна. Эти выходные провел в курортном местечке в Джорджии на слете американских консерваторов. Было много знакомых лиц - от Цукерберга и руководства Гугла до экс-президента Буша и вновь назначенных министров кабинета президента Трампа.Это место, где политическая элита страны презентует себя и обсуждает свою политическую программу, как внутри себя, так и с бизнесом. Выступил сам, но еще с большим интере Обсудить в блоге автора