Спать пошёл, но тут такое твориться. Как может поменятся мир за какие-то 3 твита!!

Дело в том, что вице–президент Tesla по энергетическим продуктам Линдон Райв (он же кузен Маска) заявил, что при помощи своего Powerwall 2 компания может построить достаточно ёмкую промышленную батарею, которая решит проблемы энергоснабжения в Южной Австралии. И на это понадобится не более 100 дней!! Все офигели, простите мой французский, а особенно основатель крупной компании Atlassian Майк Кэ нон–Брукс, который твитнул буквально следующее: "Линдон и Илон, насколько серьезно вы говорите? Если я смогу найти деньги на реализацию проекта (и договориться с политиками), вы сможете гарантировать 100 МВт за 100 дней?"

Через несколько часов Илон твитнул обратку: "Tesla установит и запустит систему в течение ста дней с момента подписания контракта, а если нет — проект за наш счет. Для вас это достаточно серьезно?" Майк похоже чуть не задохнулся от такой наглости, в хорошем смысле, и ответил: "Легенда! Ты напарник. Дай мне 7 дней, чтобы попытаться разобраться в политике и финансировании. DM мне рэйты для 100MW, стоимость и ставки партнеров!"

Дальше круче. Уже сенатор Южной Австралии Сара Хансон–Янг предложила Маску обсудить его предложение!

Не менее эпично продолжение.

Из комментаpиев: "На запрос рейтом Маск там же отвечает "$250 за КВт/ч" и на дальнейший вопрос о том, глобальные ли это цены, Маск отвечает, что Тесла за открытое ценообразование и, что это цены для любого заказчика, за вычетом доставки, рабочей силы и местных налогов.

Такого в истории ещё не было! Проект такого масштаба с открытыми ценами!

Страшно представить сколько боссов энергетических компаний слегло с сердечными приступами. Конец эры мутных глобальных проектов?"

И всё это твитами!! В какое время живём! Илон красавчик!



