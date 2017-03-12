Уничтожен цветник перед зданием Московского университета Elena L. Rusakova 606 12.03 11:26 |606 Внезапно, без объявления войны, уничтожено знаменитое украшение Москвы - цветник перед зданием Московского университета. 64 года он радовал глаз и запечатлен на миллионах открыток. Этих пионов и туй больше нет. На втором фото - что происходит сейчас. Мэрским самодурам взбрело в голову провести там какое-то мероприятие, и ради одного дня (!) уничтожены плоды труда многих десятилетий. Это притом, что в городе множество свободных площадей, есть опыт перекрытия широких улиц и т.п.

Вероятно, после этой публикации начнутся обещания все восстановить -ага, за сотни миллионов, которых не дождутся больницы и школы, дома и дороги.

Хочу знать, кто персонально подписал распоряжение вот на это варварство.







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