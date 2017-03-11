Завтра 12 марта в первой половине дня из Лефортово будет освобождена Оксана Севастиди. Встречать нашу подзащитную у проходной легендарного СИЗО будет адвокат Евгений Смирнов. Заранее предупреждаю журналистов, что до 15 марта никаких интервью у Оксаны получить не удастся. Хотя президент помиловал Оксану, главная интрига пока сохраняется. Мы готовимся к заседанию Верховного суда, которому в ближайшую среду ещё предстоит рассмотреть это абсурдное уголовное дело и, надеюсь, поставить в нем точку. На ваши вопросы Оксана сможет ответить только после этого. Об интервью с ней заранее можно договариваться с пресс-секретарем Команды 29 Аренина Катя.