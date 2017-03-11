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Собянин и хрущовки
11.03 число просмотров 2639 число записей 17
 
Пермская трагедия
4.03 число просмотров 1757 число записей 4
 
Болотное дело
3.03 число просмотров 251635 число записей 660
 
Столетие Революции
2.03 число просмотров 246 число записей 3
 
Обыск у Зои Световой
1.03 число просмотров 1010 число записей 13
 
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Собянин и хрущовки
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16.02 число просмотров 2344 число записей 17
 
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Завтра 12 марта в первой половине дня из Лефортово будет освобождена Оксана Севастиди
Завтра 12 марта в первой половине дня из Лефортово будет освобождена Оксана Севастиди
Ivan Pavlov
11.03 15:49 |  число просмотров 145
Завтра 12 марта в первой половине дня из Лефортово будет освобождена Оксана Севастиди. Встречать нашу подзащитную у проходной легендарного СИЗО будет адвокат Евгений Смирнов. Заранее предупреждаю журналистов, что до 15 марта никаких интервью у Оксаны получить не удастся. Хотя президент помиловал Оксану, главная интрига пока сохраняется. Мы готовимся к заседанию Верховного суда, которому в ближайшую среду ещё предстоит рассмотреть это абсурдное уголовное дело и, надеюсь, поставить в нем точку. На ваши вопросы Оксана сможет ответить только после этого. Об интервью с ней заранее можно договариваться с пресс-секретарем Команды 29 Аренина Катя.
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Посты дня
Как будто не знали, какие люди работают на Первом канале
blogAnastasia Zotova    11.03 15:40 |  число просмотров 503
Как будто не знали, какие люди работают на Первом канале Редакторов заставляли ночевать у приглашенных гостей, чтобы никто из конкурентов перед съемками их не увел
 
Законопроект о сносе пятиэтажек в Москве
blogDmitry Gudkov    11.03 09:21 |  число просмотров 549
Законопроект о сносе пятиэтажек в Москве Переселение будет принудительным. То есть два месяца на решение — а потом выселение по суду
 
Эвакуация из под... переносного знака
www.facebook.com    10.03 18:04 |  число просмотров 727
Эвакуация из под... переносного знака Очень удобно, приехал на эвакуаторе, поставил знак, погрузил машины вместе со знаком и дело сделано. Как потом автомобилист будет доказывать, что знака не было?
 
Русский олигарх Рыболовлев несколько лет назад покупал особняк у Дональда Трампа
blogIlya Shumanov    10.03 17:46 |  число просмотров 736
Русский олигарх Рыболовлев несколько лет назад покупал особняк у Дональда Трампа Переплатив ему примерно половину стоимости дома (около $40 млн). Тоже бывает. Покупал без оценки и даже не посмотрев его
 
Страницу Марии Максаковой выпилили с сайта Мариинского театра
blogDmitry Gudkov    10.03 17:27 |  число просмотров 583
Страницу Марии Максаковой выпилили с сайта Мариинского театра Я не собираюсь вступаться за бывших депутатов, но важно (и подло) другое. Честно скажите: виноваты в том-то и том-то. Плохо поет. Замужем не за тем. Двойное гражданство. Не ходит к студентам. Скажите!
 
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Собянин не собирается возвращать жителям пятиэтажек уже заплаченные взносы за капремонт
blogКонстантин Янкаускас    9.03 16:35 |  число просмотров 922
Собянин не собирается возвращать жителям пятиэтажек уже заплаченные взносы за капремонт То, что эти взносы пойдут на строительство новых домов - неправда. Потому что взносы эти платятся не в бюджет, а в Фонд капитального ремонта
 
Путин вчера ляпнул, что у нас младенческая смертность, дескать, ниже чем в Европе
blogleonid_volkov    9.03 13:31 |  число просмотров 1262
Путин вчера ляпнул, что у нас младенческая смертность, дескать, ниже чем в Европе Такая легко проверяемая чушь: на самом деле, увы, она у нас вдвое выше, чем в ЕС в среднем; из всех стран ЕС только в Румынии хуже, чем в России
 
Как Навальный решил поддержать коммуниста на выборах мэра Москвы
blogКох Альфред    9.03 13:08 |  число просмотров 1093
Как Навальный решил поддержать коммуниста на выборах мэра Москвы Мне кажется, что нужно подробнее поговорить об этом. Просто так проскакивать эту тему нельзя.
 
Цитаты дня
" Во многих странах встречаются парламентарии-идиоты. Но именно в нашей идиотизм стал входным билетом во власть и системообразующим элементом "
5.03 |
blog Valery Solovei
" Мне нравится, как вошёл в избирательную кампанию Дмитрий Анатольевич. Просто влетел, пока начальство в тайге. "
3.03 |
blog Андрей Иванов
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
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Статьи дня
«Быть, а не казаться — мой девиз»
Анастасия Гейн  7.03 08:28 |  число просмотров 1271
«Быть, а не казаться — мой девиз» Что известно о судье, посадившем Евгению Чудновец
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно?
Елена Дьякова  6.03 15:18 |  число просмотров 1219
Чего нельзя было британской принцессе — а нам можно? На строгую элегантность «от Диора» уходило метров по 20 шелка. В 1947-м. В послевоенном Париже с карточками, вдовами, деревянными подметками — консенсус на сей предмет не сложился
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События
Ингушетия против Сталина
23.02 |  число просмотров 1228
Ингушетия против Сталина
Парламент Ингушетии вспоминает 23 февраля законопроектом о запрете публичного оправдания деятельности Иосифа Сталина. В республике будет запрещено использовать его портреты, называть любые объекты его именем и любым другим способом оправдывать репрессии. 23 февраля 1944 года началась операция "Чечевица" - сотни тысяч ингушей и чеченцев были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию, около половины людей умерли в дороге.
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Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 5456
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
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Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8541
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
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Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 3269
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
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Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4806
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
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