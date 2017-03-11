Вчера, когда мы были на студии "Эха Москвы", по лентам прошла новость: редакторы "Первого канала" после съемок ток-шоу "Мужское/женское" насильно удерживали на киностудии освобожденную после приговора за репост Евгению Чудновец.

И все так заахали и заохали - "ужас, кошмар!" - как будто до этого не знали, какие люди работают на Первом канале.

Как будто не было раньше новостей о том, как подрались "журналисты" "Первого" и "России 24", не поделив гостя (http://www.ntv.ru/novosti/427796/).

Во времена моей туманной юности, на четвертом курсе журфака МГУ, я пошла работать на радиостанцию "Голос России", а моя подруга - на "Первый канал", к Андрею-прости-господи-Малахову.

И тогда еще рассказывала, как их, редакторов, заставляли НОЧЕВАТЬ у приглашенных гостей, чтобы никто из конкурентов перед съемками их не увел.

Рассказывала, как правильно заманить на передачу две стороны конфликта - каждому надо говорить "вот вы же правы, вот вы и расскажете, почему вы правы! это ваш шанс восстановить справедливость!" - а если человек из региона, то завлекать его, что "вы Москву посмотреть успеете", но в Москве ни в коем случае в гостинице не оставлять одного, а то конкуренты перехватят.

А еще обязательно надо у двух сторон возбуждать ненависть друг к другу, раззадоривать, например, давать советы: "вот вы когда будете выходить, увидите своего бывшего мужа, вот просто плюньте в его сторону" (главное, чтобы гримерки у двух героев, ненавидящих друг друга, не были рядом, а то гости подерутся еще до эфира).

Еще показывала письма, которые шлют Малахову со всей страны: "Дорогой Андрюша, покажите, пожалуйста, в своей программе, как у меня отнимают единственную квартиру, я ветеран войны", или "Я инвалид, живу в интернате, нам тут угрожают, заставляют деньги собирать" - эти письма летели в мусорку, потому что не скандально.

Когда я показала подруге рассказ Аркадий Бабченко, как его приглашали на "Первый канал" (http://www.colta.ru/articles/society/927) - сразу отреагировала: "Девочка, которая пригласила Бабченко, профнепригодна, надо знать, кого приглашать".

Я вот это пишу и осознаю, что в этом днище работают люди в том числе и с журфака МГУ. Люди, которые слушали те же лекции, что и я. И даже, возможно, люди, у которых я лично вела семинары.

И они действительно считают, что это журналистика! И их "охватывает азарт, чтобы вот самому уговорить гостя прийти на передачу, чтобы украсть его у конкурентов", и неважно, что будет потом с человеком, которого ты показал в шоу, будет ли восстановлена справедливость, или его судьба, наоборот, будет сломана, человека подвергнут травле и изобьют.

То ли эти сотрудники "Первого канала" плохо слушали лекции профессора Прохорова о миссии журналиста, то ли у них вообще иное восприятие действительности - не понимаю, почему так происходит. Не понимаю, что с журналистами, когда смотрю Россию-24 или какой-нибудь НТВ.

И именно поэтому я в сердцах говорю иногда, что журналистика в России умерла, а потом сотрудники "Медиазоны" на меня обижаются, но вы не обижайтесь, на "Медиазоне" журналистика пока существует.