Про совпадения. Русский олигарх Рыболовлев несколько лет назад покупал особняк у Дональда Трампа. Бывает. Переплатив ему примерно половину стоимости дома (около $40 млн). Тоже бывает. Покупал без оценки и даже не посмотрев его. Скажете, с кем не бывает. А теперь американские журналисты выяснили, что согласно записей из публичного авиационного реестра самолёт Рыболовлева приземлялся в тех же американских городах и в эти же даты, когда Трамп проводил там свои публичные мероприятия.