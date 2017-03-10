|Страницу Марии Максаковой выпилили с сайта Мариинского театра
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10.03 17:27 | 358
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Страницу Марии Максаковой выпилили с сайта Мариинского театра. С глаз долой — из сердца вон, маэстро Гергиев держит по ветру дирижерскую палочку.
Я не собираюсь вступаться за бывших депутатов, но важно (и подло) другое. Честно скажите: виноваты в том-то и том-то. Плохо поет. Замужем не за тем. Двойное гражданство. Не ходит к студентам. Скажите!
Но вместо этого — выпиливание, выскабливание, выдирание, как в «лучшие» советские годы, когда подписчикам Большой советской энциклопедии присылали странички, которые нужно было выставить на место вырванных — тех, на которых были статьи про врагов народа.
И фотографии с товарищем Сталиным ретушировали, постепенно оставляя его в одиночестве: а то ж справа шпион, слева предатель, один генералиссимус весь в белом кителе.
Кстати, никто не знает, «Лебединое озеро» в Мариинке ставят — или тоже запретили от греха?
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