Как же некоторые боятся системной ликвидации сбежавших за кордон предателей и изменников… Который день мировые СМИ с истерикой говорят о вероятной ликвидации Ким Чен Нама. Будто и нет других новостей. С такой же истерикой говорили – и говорят дор сих пор – о «деле Литвиненко». Откуда столько нервов?

Ответ, думаю, прост: затрепетали предатели и изменники, сбежавшие из разных государств с незападной политической культурой в страны «свободного мира» - прежде всего на Запад. И т е, кто их прячет и «гарантирует их безопасность». И те тайные предатели и изменники, которые подумывают сбежать.

Психологический комфорт всей этой публики надо, наконец, разрушить. Не стоит прятать от нее перспективу возмездия. Чем вот плох, например, - для начала дискуссии - такой набор решений:

1. Отмена моратория на смертную казнь для изменников Родины.

2. Авторизация специальных подразделений на приведение приговоров в исполнение – даже ценой собственной свободы и жизни.

3. Авторизация точечных ракетных ударов по изменникам.

И не надо все время оглядываться на то, что скажут исторические недруги и их пропаганда. Наша цивилизация – истинно христианская – всегда была готова за себя постоять и не давала ни единого шанса врагам народа.

И не надо прятать от народа славу, имена и подвиги таких героев как Рамон Меркадер. Наоборот, надо о них фильмы снимать и памятники им ставить.



