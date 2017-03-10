Получил официальный ответ из Верховного суда РФ по делам о фальсификациях на выборах. С 2006 года осуждено 130 человек, но из них лишь двое к реальному ограничению свободы и один к исправительным работам. Остальные отделались легким испугом - штрафами и условным сроком. Еще семеро были оправданы, 12 амнистированы, а 15 избежали ответственности "ввиду деятельного раскаяния". Между тем речь идет о преступлении против Конституции - захвате власти вопреки воле народа.

p.s. Если сравнить с общей судебной практикой, то статистика такова: по ст. 142 УК РФ (фальсификация выборов) оправдано 5% и прекращено 23% дел, в то время как по всей категории УК оправдано 0,4% и прекращено 1,7% дел.