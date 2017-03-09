Хаха, Собянин не собирается возвращать жителям пятиэтажек уже заплаченные взносы за капремонт (https://vk.com/feed?w=wall265870743_98313). То, что эти взносы пойдут на строительство новых домов - неправда. Потому что взносы эти платятся не в бюджет, а в Фонд капитального ремонта. И соответственно куда либо потратить их, кроме как на капремонт, можно только в соответствии со статьей 174 Жилищного кодекса, которая как раз и прописывает обязанность возврата их жителям сносимых домов. Сейчас жулики из "Единой России" в Госдуме будут, видимо, спешно отменять или править эту статью.