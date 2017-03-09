Путин вчера ляпнул, что у нас младенческая смертность, дескать, ниже чем в Европе Леонид Волков 909 9.03 13:31 |909 Путин вчера ляпнул, что у нас младенческая смертность, дескать, ниже чем в Европе. Такая легко проверяемая чушь: на самом деле, увы, она у нас вдвое выше, чем в ЕС в среднем; из всех стран ЕС только в Румынии хуже, чем в России.



Думаю, что я знаю, откуда эта ошибка берется. Еще несколько лет назад младенческая смертность в России действительно была ниже европейской.



Но это не медицина ухудшилась, это статистика изменилась. Европа уже очень много лет считает младенческую смертность от 500 грамм (то есть если недоношенный плод родился весом больше 500 грамм, и его не смогли выходить — это считается фактом младенческой смертности), а наш Минздрав считал от 1000 грамм. И у нас получалась статистика лучше.



А лет 5-6 тому назад у нас тоже стали считать, как в Европе, от 500 грамм. И оказалось, что у нас все с младенческой смертностью очень хреново по европейским стандартам. Прямо очень-очень.



Так что думаю, что дело в этом: у Путина просто в голове отложились показатели 10-летней давности, вот он и ляпнул. Ну, все ж говорят, что в последнее время он государственными делами вообще не занимается, только внешней политикой.

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