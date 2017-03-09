Это очень интересная история, про то как Навальный решил поддержать коммуниста на выборах мэра Москвы и как он об этом узнал из сообщений РБК и Дождя...

Мне кажется, что нужно подробнее поговорить об этом. Просто так проскакивать эту тему нельзя. Самое странное, что обе стороны решили промолчать по поводу этой fake news.

Ни Дождь, ни РБК не настаивают на правоте своей информации но и не опровергают ее, а Навальный ограничился опровержением в комментах к посту Демьяна Кудрявцева.

Это как? В моем представлении в настоящий момент большинство публики находится в полном убеждении, что так и есть: Навальный решил поддержать коммуниста. И, соответственно, говорят: это перебор, волюнтаризм Алексея достиг апогея, больше нет сил его поддерживать. Я вычеркиваю себя из числа его сторонников.

Если это устраивает Навального - то тогда я, мягко говоря, обескуражен и тоже начинаю подумывать: а того ли человека я собираюсь поддерживать? Надеюсь, что это не так. Надеюсь, что он в ближайшее время все-таки объяснит свою позицию такими словами, чтобы не осталось места для двусмысленных трактовок.

И еще что касается РБК и Дождя. Вы хотите стать СМИ, которые теперь нужно перепроверять? Эльмар! Вы что, разогнали весь фактчекинг, который создала Лиза? (Про Дождь я не спрашиваю, я не уверен, что у них вообще когда-либо он был).

Или вы настаиваете на верности вашей трактовки слов Алексея? Тогда подтвердите это. Так или иначе, но нынешняя позиция обоюдного умолчания этого fuck up'а наносит вред обоим сторонам. А польза от этого - сами знаете кому...

Надеюсь, что хоть это обстоятельство заставит вас всех как-то прокомментировать эту хрень.