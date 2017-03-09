КАК Я "ОЧЕРНИЛ" ГУБЕРНАТОРА И "ДЕМОНИЗИРОВАЛ" ГОССТРУКТУРЫ С пятницы на субботу наш врио губернатора Артур Парфенчиков лишил меня... эээ, своей информационной открытости. Так и сказал - ни к чему вам ею пользоваться, и низверг как падшего ангела с высот своей медийной доступности. Этому предшествовал пространный разговор на странице Артура Олеговича, где он дал ссылку на мой текст про начавшийся суд по "Невскому пассажу", сопроводив его критическим отзывом. Честно говоря, дело шло к полуночи, я собирался спать, но не удержался от комментария и поплатился трехчасовую перепискою. На каждый мой коммент о прошедшем судебном заседании следовало еще несколько, а дискуссия о возможности/невозможности исполнения судебного решения о сносе незаконной пристройки расширялась, как круги на поверхности тихой заводи страницы губернатора. Но благодаря увлекательному общению я не только жестко не выспался, но и узнал много поистине замечательного. Например, по мнению Артура Олеговича, суд (как он смеет!) выходит за пределы своего же решения. Потому что судья во время заседания заметила, что на месте "пассажа" должен лежать слой земли, и добилась от представителя собственника слов, что он готов-де после демонтажа наземной части "утопить" в грунт плиту подвального перекрытия. Казалось бы, вполне справедливо, ведь в решении суда за 2013 год как раз и говорится о приведении участка в состояние до реконструкции встроенного магазина и возведения пристройки. Но, видите ли, в решении нет ничего насчет подвала "пассажа", а потому такой план не годится, считает АО. Ведь нужно твердо помнить, что подвал - это чужая собственность, в которую деньги вложены. И не беда (добавлю уже от себя), что появилась она посредством сомнительных методов, а права жильцов второго этажа, любующихся бескрайним козырьком "пассажа", седьмой год нарушаются. Конечно, зацепило бывшего главного пристава и замечание суда, что не стоит доводить решение до абсурда, предлагая использовать строительные материалы 70-х. Больше того, он стал вспоминать о первом судебном решении (было до решения 2013 года), где говорится, что демонтаж пристройки якобы может привести к обрушению дома. Правда, Артур Олегович словно забыл, что на исполнении у приставов находится более позднее решение без этих выводов и что в ФССП как бы не должны говорить, что не будут исполнить конкретное решение, потому что в другом что-то сказано. О переписке с АО и его чувствах к суду можно рассказывать и рассказывать, и она, несомненно, добавила бы новых штрихов к его портрету. Но в какой-то момент Артур Олегович перешел от судебных перипетий к стилю публикации, назвав его "омерзительным". И дерни меня черт сказать, что восприятие стиля - вещь субъективная. Потому что вслед за этим пост со всеми комментами бесследно исчез, а я оказался выдворен из его друзей-подписчиков. ПС. Я, конечно же, полез уточнять причину в личку, но АО оказался явно обижен. Признаюсь, что стиль исходной публикации, конечно, был резким и не мог не вызвать гневной реакции. Но зная проблему с 2013 года, зная жильцов, видя неисполнение решения на протяжении трех лет и поведение приставов, которых уже суд одергивает, писать иначе не могу и не буду. ПСС. Ну, и самое интересное. В личке я тоже узнал немало нового - что публикуюсь на "очернительском" ресурсе, "демонизирую госструктуры" и что вообще я "разрушитель" (см. скрины), на которого, мол, бесполезно тратить время. И тут меня посетило легкое дежавю. Когда-то я слышал нечто похожее от Андрея Витальевича Нелидова. Он тоже, казалось, искренне упрекал меня в "некорректности", "унижениях и оскорблениях", когда мне доводилось писать про Кижи. Где он теперь, мы все помним, но я все же надеюсь, что это не тот же случай.



http://mustoi.ru/ne-nado-obsuzhdat-sostoyavshiesya-resheniya-sud-postavil-na-mesto-pristavov-i-xozyaev-nevskogo-passazha/















