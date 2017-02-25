Ровно 1 км Садового кольца Ilya Barabanov 1165 8.03 11:22 |1165 На это лето мэрия запланировала реконструкцию Садового кольца. Прочитал только что у Максима Каца, как оно после этого прекрасно поедет и здорово будет выглядеть. Полез, конечно, и на сайт гос.закупок, чтобы прикинуть, а что лично мне светит наблюдать в окно ближайшие месяцы (ну, кроме установки к майским праздникам пятиметрового золотого памятника Калашникову с автоматом, о котором недавно писал).

Узнал, что на благоустройство участка Садового от Долгоруковской улицы до Цветного бульвара планируется потратить 1,6 млрд рублей. Если кто не в курсе, это ровно 1 км Садового. Не верите мне, проверьте по Гугл.картам. То есть полтора миллиона с лишним на каждый метр.

Наверное, за такие деньги Садовое можно и позолотой покрыть как купол ХХС, но пока московские чиновники даже проектную документацию написать грамотно не могут. Полез вот изучить техническое задание, а там: "Устройство дорожной одежды тротуара из гранита за счет тротуара из а/б. Тип 23- ВозрАждение (200х400х80мм) со швами с гОАзоном".

Опять же, не верите мне, сами сходите на сайт гос.закупок, и проверьте. 1,6 млрд рублей на "гоазон", а также ремонт "коллонады".

Ну, и самое прекрасное: департамент города Москвы по конкурентной политике разместил информацию обо всей этой красоте на сайте гос.закупок 27 февраля, заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 марта, аукцион намечен на 24-е, а трактора раскапывают разделительную полосу на Садовом, где к осени должны появиться клен Фримана "Отом Блейз" и рябина Додонг, уже сука несколько дней! Обсудить в блоге автора