Поэтому есть высокая вероятность, что коридор цен 50-60 долл. за бочку нефти неустойчивый, и в ближайшем времени на рынке начнет преобладать отрицательный тренд.

Российский бюджет может быть бездефицитным лишь при 80-90 долл./баррель. Однако за два прошедших года наше правительство показало чудеса "эффективности". За это время даже не разработана программа по выходу на иные источники роста.

P.S. Единственное, чему научились власти за два кризисных года - это манипуляциям со статистическими данными, и вместо кризиса у нас сейчас якобы рост экономики.