Вот так выглядит ситуация с пожарами на 3 марта в Краснодарском крае. Помните, осенью краснодарские власти заверяли всех, что у них нет проблемы пожаров, что сил в регионе хватает с запасом, и что никакие добровольцы им не нужны. К сожалению, эти слова очень далеки от реальности. Остается только пожелать удачи пожарным, которые вынуждены сейчас отстаивать хотя бы населенные пункты. Боюсь, что защитить ценные природные объекты от пожаров в регионе просто некому.



