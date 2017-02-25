|Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу
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6.03 14:57 | 993
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Давайте только без трагедий. Потому что их нет тут совсем.
Я приняла решение поменять основную работу.
Обо всем этом мы договорились с Венедиктовым ещё две недели назад. Именно договорились, без хлопанья дверьми, без заявлений и прочего всего.
Итак. Я остаюсь на ночном эфире со среды на четверг, а также остаюсь ведущей программы Чувствительно по субботам. Некоторое время буду ещё вести Разбор Полёта, но это пока в отъезде Таня Фельгенгауэр, которая вернётся на эту программу.
Дневной разворот вместо нас с Чиж будет вести другая пара.
Со следующей недели Блог-аут также меняет ведущего, им станет Владимир Варфоломеев.
Теперь о причинах.
О том, что буду делать дальше, напишу отдельный пост. Но спойлер сразу: это будет не журналистика. Работу пока не ищу, есть планы и они вполне определённые.
Все будет хорошо.
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