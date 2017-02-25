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Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу
Прекращаю работать на "Эхе" в полную силу
Vorobieva Irina
6.03 14:57 |  число просмотров 993

Давайте только без трагедий. Потому что их нет тут совсем.

Я приняла решение поменять основную работу.
То есть, прекращаю работать на Эхе в полную силу. Ухожу с большей части эфиров. Решение это только мое, ничего страшного не произошло.

Обо всем этом мы договорились с Венедиктовым ещё две недели назад. Именно договорились, без хлопанья дверьми, без заявлений и прочего всего.

Итак. Я остаюсь на ночном эфире со среды на четверг, а также остаюсь ведущей программы Чувствительно по субботам. Некоторое время буду ещё вести Разбор Полёта, но это пока в отъезде Таня Фельгенгауэр, которая вернётся на эту программу.

Дневной разворот вместо нас с Чиж будет вести другая пара.

Со следующей недели Блог-аут также меняет ведущего, им станет Владимир Варфоломеев.
Кейс. Я очень люблю эту программу и отдаю ее в нежные руки Нино Росебашвили.
Соответственно, я также больше не веду Особые Мнения. Утренние Развороты закончились ещё до моего решения, вы знаете, что по пятницам теперь Антон ОрехЪ и Василий Уткин.

Теперь о причинах.
Я очень устала ежедневно и ежечасно проверять себя на адекватность. Кажется, мой компас немного сломался и проверку адекватности по внутренним азимутам я не прохожу. То есть, просто перестала понимать, зачем я делаю то, что делаю. В марте как раз исполняется 10 лет, как я на Эхе. Так что можно назвать мой компас долгожителем.

О том, что буду делать дальше, напишу отдельный пост. Но спойлер сразу: это будет не журналистика. Работу пока не ищу, есть планы и они вполне определённые.

Все будет хорошо.
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