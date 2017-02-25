Ой, говорят, доходы у депутатов Госдумы (в том числе у депутата Поклонской) с начала 2017 года в среднем с учётом квартальных премий выросли больше, чем в два раза: с 385 000 до 800 000 рублей.

А «Ведомости» пишут, что на помощников, которых теперь у депутатов 7, а не 5 (как раньше), народные избранники (в том числе Поклонская) могут потратить 231 000 рублей в месяц, а не 135 000 как прежде.

Плюс к этому депутатам (в том числе Поклонской), как известно, полагается:

– квартира – служебное жилье в Москве с оплатой коммунальных услуг;

– автопарк – служебный автомобиль;

– бесплатный проезд: в поездах дальнего следования, метро, наземном общественном транспорте;

– бесплатные авиационные перелеты + передвижение на круизных лайнерах;

– мобильная связь;

– государственное страхование здоровья (для лечения депутатам и членам их семей предоставляются спецполиклиники и больницы);

– отпуск длительностью в 42 календарных дня;

– пенсионные надбавки (при стаже работы в Госдуме до трех лет пенсия составляет 55% от зарплаты, при стаже свыше трех лет – 75%);

– оплата командировок за рубеж;

– улучшение условий в служебных помещениях;

– возмещение расходов на депутатскую деятельность;

– санаторно-курортное лечение;

– дипломатический паспорт.

Вот и замироточил.