|Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза
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6.03 09:19 | 392
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Ой, говорят, доходы у депутатов Госдумы (в том числе у депутата Поклонской) с начала 2017 года в среднем с учётом квартальных премий выросли больше, чем в два раза: с 385 000 до 800 000 рублей.
А «Ведомости» пишут, что на помощников, которых теперь у депутатов 7, а не 5 (как раньше), народные избранники (в том числе Поклонская) могут потратить 231 000 рублей в месяц, а не 135 000 как прежде.
Плюс к этому депутатам (в том числе Поклонской), как известно, полагается:
– квартира – служебное жилье в Москве с оплатой коммунальных услуг;
Вот и замироточил.
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