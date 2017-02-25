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Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза
Доходы у депутатов Госдумы с начала 2017 года выросли больше, чем в два раза
Roman Super
6.03 09:19 |  число просмотров 392

Ой, говорят, доходы у депутатов Госдумы (в том числе у депутата Поклонской) с начала 2017 года в среднем с учётом квартальных премий выросли больше, чем в два раза: с 385 000 до 800 000 рублей.

А «Ведомости» пишут, что на помощников, которых теперь у депутатов 7, а не 5 (как раньше), народные избранники (в том числе Поклонская) могут потратить 231 000 рублей в месяц, а не 135 000 как прежде.

Плюс к этому депутатам (в том числе Поклонской), как известно, полагается:

– квартира – служебное жилье в Москве с оплатой коммунальных услуг;
– автопарк – служебный автомобиль;
– бесплатный проезд: в поездах дальнего следования, метро, наземном общественном транспорте;
– бесплатные авиационные перелеты + передвижение на круизных лайнерах;
– мобильная связь;
– государственное страхование здоровья (для лечения депутатам и членам их семей предоставляются спецполиклиники и больницы);
– отпуск длительностью в 42 календарных дня;
– пенсионные надбавки (при стаже работы в Госдуме до трех лет пенсия составляет 55% от зарплаты, при стаже свыше трех лет – 75%);
– оплата командировок за рубеж;
– улучшение условий в служебных помещениях;
– возмещение расходов на депутатскую деятельность;
– санаторно-курортное лечение;
– дипломатический паспорт.

Вот и замироточил.
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