Алтайский край.

Край...

Езжу по городам и поселкам, веду "прием избирателей".

Бедность, беспредел, поборы, разрушение жилищ, изъятие детей.

Закрытие школ, библиотек, больниц, родильных отделений, ДК в Бийске (где одних участников народных ансамблей - 400 человек, из них 200 детей)... Малыши должны за тридевять земель добираться в еще не закрытые школы и возвращаться ночью со старшеклассниками.

Слезные обращения от малых и старых, под одним письмом 665 подписей.

За десять лет только в этом регионе стало меньше на 376 школ. Не хочу нагнетать, но даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной никто не мог помыслить никакой такой "оптимизации". В сущности, происходящее не вина местных чиновников с Тришкиным кафтаном жалкого бюджета, а наша общая большая беда, о которой не говорят по ТВ.







































