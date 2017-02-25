|Алтайский край. Езжу по городам и поселкам, веду "прием избирателей"
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6.03 08:40 | 230
|Алтайский край.
Край...
Езжу по городам и поселкам, веду "прием избирателей".
Бедность, беспредел, поборы, разрушение жилищ, изъятие детей.
Закрытие школ, библиотек, больниц, родильных отделений, ДК в Бийске (где одних участников народных ансамблей - 400 человек, из них 200 детей)... Малыши должны за тридевять земель добираться в еще не закрытые школы и возвращаться ночью со старшеклассниками.
Слезные обращения от малых и старых, под одним письмом 665 подписей.
За десять лет только в этом регионе стало меньше на 376 школ.
Не хочу нагнетать, но даже в тяжелейшие годы Великой Отечественной никто не мог помыслить никакой такой "оптимизации".
В сущности, происходящее не вина местных чиновников с Тришкиным кафтаном жалкого бюджета, а наша общая большая беда, о которой не говорят по ТВ.
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