Вот что лично я о Дмитрии Анатольевиче Медведеве помню whalesgohigh 469 3.03 11:45 |469 Вот что лично я о Дмитрии Анатольевиче Медведеве помню и постараюсь не позабыть в будущем.



В декабре 2004 года, когда политический акционизм еще не был моден в России, 40 нацболов устроили мирную акцию протеста в приемной Администрации президента – зашли в один из кабинетов, забаррикадировались там, вставили в окно транспарант «Путин, уйди сам» и начали кидать через окно листовки со всякими общедемократическими требованиями (да-да, с демократией в России все было хреново уже в 2004 году). Потом ОМОН и ФСО отбили занятый нацболами кабинет обратно, все 40 нацболов плюс журналист Кашин были повинчены.



Дальше началось самое ужасное. На 39 человек из 40 были возбуждено дело по статье 278 УК – «Насильственный захват власти». До 20 (двадцати лет) лишения свободы. За мирную акцию протеста. Только одному удалось соскочить, так как он был несовершеннолетний, а по этой статье нельзя привлекать несовершеннолетних. Одному за другим начали избирать меру пресечения в виде содержания под стражей. Хорошо помню эти мрачные декабрьские дни, помню первую полосу в «Коммерсанте», помню как Лимонов у себя на кухне отвечал на вопросы тоже абсолютно охуевших журналистов:

-Как вы оцениваете решение следственных органов?



-А Вы как оцениваете? – зло говорил Лимонов в трубку.



Потом, через два месяца, государство опомнилось, обвинение с особо тяжкой статьи переквалифицировали на просто тяжкую («Массовые беспорядки»), по суду часть нацболов получила условные сроки.



Но разумеется мы в партии задумались, откуда исходила в том декабре такая черная злая воля. Кто был инициатором принятия полностью иррационального, эмоционального решения – возбуждать абсурдное дело по «захвату власти».



Ответ Лимонов и его зам Володя Абель узнали из околоилларионовских источников. В 2005 году как раз помощник президента Илларионов начал отодвигаться от Путина и между ним и Лимонов было некое общение. Открылся важный канал поступления инфы. Так вот по словам тех околоилларионовских источников, вовсе никакие не силовики, никакой не Сечин, никакой не Иванов были вдохновителями дела по 278 статье. Нет. Именно Дмитрий Анатольевич Медведев. Тогдашний глава Администрации президента. Наш милый добрый гномик в разноцветных найках. «Двадцаточки» для активистов хотел именно он.

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