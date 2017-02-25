  tt
bes oday
  Лучшее в блогах
Сюжеты Афиша
Посты дня Репортажи дня Тексты дня Видео дня Фото дня
 
Сюжеты
Столетие Революции
2.03 число просмотров 34 число записей 3
 
Ингушетия против Сталина
23.02 число просмотров 721 число записей 7
 
NASA и другие планеты
23.02 число просмотров 828 число записей 12
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2044 число записей 19
 
Путинское Информбюро
22.02 число просмотров 1409 число записей 13
 
все записи
Реклама
Ждите.
Самое читаемое
Беглый Вороненков
16.02 число просмотров 3108 число записей 10
 
"Притяжение" Бондарчука
5.02 число просмотров 2447 число записей 9
 
Двухсотый Гиви
9.02 число просмотров 2069 число записей 14
 
Майор Прилепин
16.02 число просмотров 2046 число записей 17
 
Чуркин скончался
22.02 число просмотров 2044 число записей 19
 
Прислать свою ссылку
Котик дня
все котики дня
Кто виноват в отсутствии оправдательных приговоров, по мнению руководства Верховного суда РФ
Кто виноват в отсутствии оправдательных приговоров, по мнению руководства Верховного суда РФ
Павел Чиков
2.03 18:18 |  число просмотров 316
Знаете, кто виноват в отсутствии оправдательных приговоров, по мнению руководства Верховного суда РФ? Нет, неправильно - сами обвиняемые. Они, олухи, вину признают в 90% случаев. Ну и что, что к ним адвокатов не допускают, опера бьют, пресс-хатами угрожают, бутылки в задницу засовывают! Не знаю, говорит зам Вячеслава Лебедева, хорошо это или плохо? Поднимите ему веки что ли! Позорище, а не Верховный суд.

Малый процент оправдательных приговоров в России обусловлен тем, что 90% подсудимых признают свою вину, сообщил в четверг заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов.
"Многие критикуют модель действующего судопроизводства, но у нас из 100 подсудимых по делам 90 признают свою вину. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65% идут в особом порядке (особый порядок рассмотрения дела предусматривает признание вины, при котором подсудимому назначается не более двух третей от максимального срока наказания - ИФ)", - сказал Давыдов на открытии научно-практической конференции.
По его мнению, СМИ напрасно критикуют судебную систему за малый процент оправдательных приговоров. "Некоторые издания публикуют свои соображения по поводу оправдательных приговоров, что их должно быть 18-20%. Их при всем желании не может быть столько, максимум 10%", - подчеркнул Давыдов.
Обсудить в блоге автора
Посты дня
"Болотнику" изменили меру пресечения
www.facebook.com    2.03 15:46 |  число просмотров 193
"Болотнику" изменили меру пресечения Бученкову изменили меру пресечения на домаший арест. Даже гулять разрешили по вторникам час. Смешно, что в качестве аргумента суд использовал отсутствие у следствия доказательств, о том, что Дима может скрыться
 
Кажется, второй пошёл
blogEvgeny Feldman    2.03 14:31 |  число просмотров 342
Кажется, второй пошёл В Америке очередной скандал в администрации Трампа. Оказалось, что генпрокурор Джефф Сешнз до выборов дважды встречался в послом России в Вашингтоне — Сешнз поддерживал Трампа с весны, ещё будучи сенатором от Алабамы
 
Расследование ФБК про Медведева
blogNavalny    2.03 13:41 |  число просмотров 701
Расследование ФБК про Медведева Речь идёт о втором человеке в стране. Премьер-министре и бывшем президенте России. Он вам не Димон. Он серьёзный дяденька-коррупционер
 
Собянин готовит себе замену
blogvarlamov    1.03 21:44 |  число просмотров 719
Собянин готовит себе замену Сергей Семёнович, я знаю, этот пост попадет в мониторинг, и вы либо ваши замы его прочитают. Может быть, выделите своим студентам какую-нибудь мэрскую стипендию, чтобы они уже оплачивали парковку, а не снимали номера?
 
Власть Воронежской области в очередной раз плюнула на жителей Черноземья
www.facebook.com    1.03 18:56 |  число просмотров 519
Власть Воронежской области в очередной раз плюнула на жителей Черноземья Как же вы, чиновники Воронежского правительства, справляетесь со своим главным приоритетом, если жители с. Елань-Колено Новохопёрского района третий год пьют радиоактивную с ураном воду?
 
все записи
Выбор редактора
Проценты на выборах (этот стакан наполовину полон)
blogNavalny    1.03 11:58 |  число просмотров 624
Проценты на выборах (этот стакан наполовину полон) Жителям страны несколько лет вдалбливали телевизором, что я похититель леса, рецидивист, организатор беспорядков и агент всех западных спецслужб. А половина из них всё равно ничего не знает
 
Только добралась до компьютера
blogЗоя Светова    1.03 11:46 |  число просмотров 452
Только добралась до компьютера Хочу сказать спасибо всем вам, тем кто писал слова поддержки и кому я не могла ответить, всем, кто стоял на лестничной клетке у моей двери
 
"Помощник Москвы" или "Киберстукач"?
blogMichael Pojarsky    1.03 11:00 |  число просмотров 529
"Помощник Москвы" или "Киберстукач"? Департамент транспорта Москвы выпустил приложении, позволяющее любому желающему настучать на нарушителя правил парковки. Сделано приложение в русле модной нынче тенденции к геймификации реальности
 
Цитаты дня
" Судя по последним событиям кастинг на место премьера в разгаре. "
2.03 |
blog mich261213
" Самое неожиданное в расследовании ФБК – это то, что Медведев сам покупает себе шмотки, которые выглядят так, будто ему их подарила бабушка. "
2.03 |
blog Maxmet Talzak
" Вспоминая Бориса Немцова, не забывайте, что его убийство мы сами еще и оплатили. А теперь оплачиваем тех, кто защищает от нас его убийц. "
26.02 |
blog kozlovsky
" Россия признала действительными паспорта ДНР и ЛНР. На очереди признание документов Нарнии, Изумрудного города и Атлантиды. "
19.02 |
blog Sandy_mustache
" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
все записи
Фото дня
Видео дня

Статьи дня
Алексей Навальный сыграет на неизвестности
Лиза Миллер  1.03 11:30 |  число просмотров 290
Алексей Навальный сыграет на неизвестности Больше половины россиян (53%) не знают, кто такой Алексей Навальный, выяснил "Левада-центр"
Односельчане рассказали, почему «секс-беженцы» вернулись обратно в Германию
Светлана Самоделова  28.02 16:53 |  число просмотров 737
Односельчане рассказали, почему «секс-беженцы» вернулись обратно в Германию «В доме дыры, кредит не возьмешь»
все записи
События
Прерванное перемирие
2.02 |  число просмотров 17021
Прерванное перемирие
Ситуация на Донбассе внезапно обострилась. Под шахтёрским городком Авдеевкой, контролируемом украинской армией, развернулись бои. Убитые и раненые есть с обеих сторон и среди мирных жителей. Киев и руководство непризнанных республик обвиняют друг друга в провокациях и попытке сорвать Минские соглашения.
все записи
Кино
"Слишком свободный человек"
24.02 |  число просмотров 4894
"Слишком свободный человек"
Фильм Веры Кричевской и Михаила Фишмана о Борисе Немцове "Слишком свободный человек" вышел в прокат. Премьера состоялась в Нижнем Новгороде. Зал на 500 человек не вместил всех желающих.
все записи
Музыка
Party Like A Russian
5.10 |  число просмотров 8044
Party Like A Russian
Певец Робби Уильямс снял клип Party Like A Russian про развлечения русских богачей. Русская блогосфера не смогла промолчать: "Уильямс как раз недавно тусил на яхте с Шуваловым и Усмановым"
все записи
Медиа
Новогодний сексизм
16.12 |  число просмотров 2810
Новогодний сексизм
В соцсетях разнесли в пух и прах рекламный ролик Московского кредитного банка, снятый к новому году. Его обвинили в сексизме и унижении матерей-одиночек, а также раскритиковали действия сотрудников банка "банящих негативных комментаторов"
все записи
Книги
Ноб Дилан
18.10 |  число просмотров 4366
Ноб Дилан
Нобелевскую премию по литературе получил американский поэт и исполнитель Боб Дилан за "создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Блогеры обсуждают решение комитета
все записи
“BESTTODAY” 2010
BestToday
АПН Северо-Запад Новая газета
Правда Беслана Election2012