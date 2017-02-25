Кто виноват в отсутствии оправдательных приговоров, по мнению руководства Верховного суда РФ Павел Чиков 316 2.03 18:18 |316 Знаете, кто виноват в отсутствии оправдательных приговоров, по мнению руководства Верховного суда РФ? Нет, неправильно - сами обвиняемые. Они, олухи, вину признают в 90% случаев. Ну и что, что к ним адвокатов не допускают, опера бьют, пресс-хатами угрожают, бутылки в задницу засовывают! Не знаю, говорит зам Вячеслава Лебедева, хорошо это или плохо? Поднимите ему веки что ли! Позорище, а не Верховный суд.



Малый процент оправдательных приговоров в России обусловлен тем, что 90% подсудимых признают свою вину, сообщил в четверг заместитель председателя Верховного суда РФ Владимир Давыдов.

"Многие критикуют модель действующего судопроизводства, но у нас из 100 подсудимых по делам 90 признают свою вину. Не знаю, хорошо это или плохо, но это факт. 65% идут в особом порядке (особый порядок рассмотрения дела предусматривает признание вины, при котором подсудимому назначается не более двух третей от максимального срока наказания - ИФ)", - сказал Давыдов на открытии научно-практической конференции.

По его мнению, СМИ напрасно критикуют судебную систему за малый процент оправдательных приговоров. "Некоторые издания публикуют свои соображения по поводу оправдательных приговоров, что их должно быть 18-20%. Их при всем желании не может быть столько, максимум 10%", - подчеркнул Давыдов.

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