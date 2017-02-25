Собянин готовит себе замену varlamov 205 1.03 21:44 |205 Сейчас я вам расскажу замечательную историю про нашего дорогого Сергея Семёновича Собянина, а точнее про тех, кто придет ему на смену. Ходят слухи, что мэр Москвы с командой собрался на повышение в премьеры, а на его место придут молодые, но не менее опытные! А где взять молодых? Вырастить! Специально для этих целей мэрия создала Московский городской университет управления Правительства Москвы. Это не какая-то там шарашкина контора с красивым названием, работу Университета курирует Управление государственной службы и кадров Правительства Москвы. Всё серьезно.



Готовим профессионалов, способных эффективно управлять организацией, городом, страной!



Учебные программы согласованы с задачами Правительства Москвы. Подготовка ведётся по востребованным специальностям для столицы и регионов РФ. 80% выпускников работают в органах исполнительной власти столицы.



МГУУ Правительства Москвы — это инновационная площадка, на которой реализуются важные для города кадровые и образовательные проекты!



А теперь давайте посмотрим, чему там учат...







Вот здание университета в Даевом переулке в центре столицы...





А вот машины студентов...





Как я узнал, что это машины студентов? Так вышло, что они почти все подписаны... Будущие чиновники не стесняются указывать свои ники в соцсетях...





И, конечно, никто не считает нужным платить за парковку.





Фото из Инстаграма с номерами





Фото со студенческими билетами...





Все машины студентов стоят со скрученными номерами...





Ну а что такого? Ведь это будущая власть, а не какое-то там говно... Сюда не приедет ликсутовский эвакуатор: ворон ворону, как известно, штраф не выпишет.





Особенно доставила эта БМВ...





У владельца потрясающий Инстаграм, весь посвященный нарушению ПДД. Называется "Конченные Психи": "Стремимся в дамки Любить не надо, но уважать придётся"...

https://www.instagram.com/p/BRGERB1BKng/



А дальше вот такое чудо.

https://www.instagram.com/p/BRDer_Xh7wn/



Плюс к этому реклама поддельных номеров, защина от камер фиксации и т.д. В общем, всё, что нужно будущему чиновнику правительства Москвы.



Ребята в соцсетях активно делятся своими достижениями. Вот они против коррупции в мэрии:





А вот, видимо, методы борьбы...

















Кстати, номер на БМВ стоит непростой! Где же мы его видели?





Правильно, на одном из "Гелендвагенов" из видео с выпускниками Академии ФСБ, устроившими шабаш в Москве. Так сказать, переходящее знамя!





В общем, хорошее будущее у Москвы — воры и шпана. Хотя сами они себя называют "Конченные Психи"... Сергей Семёнович, я знаю, этот пост попадет в мониторинг, и вы либо ваши замы его прочитают. Может быть, выделите своим студентам какую-нибудь мэрскую стипендию, чтобы они уже оплачивали парковку, а не снимали номера? А то совсем позорище... Обсудить в блоге автора