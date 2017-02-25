Власть Воронежской области в очередной раз плюнула на жителей Черноземья www.facebook.com 246 1.03 18:56 |246 Власть Воронежской области в очередной раз плюнула на мнение жителей Черноземья, граждан России, собравших и передавших 25 января 2017 года в приёмную губернатора Воронежской области Гордеева А. В. 107 тысяч подписей ПРОТИВ ДОБЫЧИ НИКЕЛЯ в Черноземье.

Попасть на личный приём к губернатору и напомнить ему о своём обещании без согласия народа не допустить разработку никеля на воронежской земле это всего лишь мечта, причём нереальная. Не раз мы пытались на приём записаться, но нам всё время было отказано. Не любит Гордеев А. В. встречаться с народом. Да и отвечать лично на обращения граждан, пусть даже в таком количестве -107 тысяч, тоже не считает нужным.

Казённые сухие строчки, подписанные М. И. Увайдовым, поражают своей бесцеремонностью и цинизмом.

Такие фразы в ответе, как « экологическая безопасность региона является одним из важнейших приоритетов в деятельности правительства Воронежской области» воспринимается нами как клоунада и насмешка.

Как же вы, чиновники Воронежского правительства, справляетесь со своим главным приоритетом, если жители с. Елань-Колено Новохопёрского района третий год пьют радиоактивную с ураном воду?

Какой совет общественный, если на заседания эту саму общественность и не пускают? Если с великим трудом проходим, то слова не дают. Если сами берём слово, то обвиняют в неумении себя вести. Но и молчать же там невозможно. Там такие сказки, небылицы, фантазии об « экологическом руднике», о мифической прибыли рассказывают, что просто диву даёшься-из кого этот якобы общественный совет состоит. Впечатление, что попали на театральное представление. Но, судя по ответу, это и есть «коммуникация органов регионального управления и общественности».

Правительство Воронежской области с жителями региона не встречается. Жители региона сами идут в правительство, несут подписи, выражают своё мнение-ПРОТИВ. В чём же тогда заключается « руководство правительства интересами жителей региона» остаётся за гранью понимания.

Соблюдение законности на территории Воронежской области тоже вызывает много вопросов. Незаконная передача земель под геологоразведку, геологоразведка без надлежащих экспертиз поисково-оценочных и разведочных работ, нецелевое использование сельскохозяйственных земель, порча плодородного слоя, нарушение условий пользования недрами, выразившееся в отравлении грунтовых вод, в закапывании буровых отходов в чернозёмы и размещении их в оврагах, незаконная массовая вырубка деревьев и др. , остаётся вне контроля и должного реагирования со стороны надзорных органов. По многочисленным нашим обращениям суды выносят незаконные решения.

И если « решение вопроса освоения никелевых месторождений в регионе …невозможно без поддержки населением этого проекта и достижения общественного согласия по данному вопросу», то зачем ждать заключения экологической экспертизы и результата оценки воздействия на окружающую среду?

« Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»(ст. 2 Конституции РФ).

«Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории (ч.1 ст.9 Конституции РФ).»

Лилия Ишкова.







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