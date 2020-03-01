Будни современной РФ: 19-летний парень из Саратова осужден по 282 статье за комментарий Вконтакте, содержащий слова "вата" и "ватник", поскольку, по мнению суда, эти слова "содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по признаку принадлежности к социальной группе": http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b43dbd9a79470275027d80

Сами по себе новости такого рода уже практически не удивляют и даже не особенно возмущают (тем более в данном случае всё обошлось ср авнительно малой кровью: юный саратовец вовремя понял к чему идет, признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием, в результате чего отделался общественными работами).

Но вот само существование соцсети Вконтакте и то, что к концу февраля 2017 года до сих пор осталось уйма людей, продолжающих туда писать, лично для меня полностью объясняет, почему "русскую рулетку" назвали "русской"!

Ведь к настоящему времени всем, по-моему, должно уже быть известно: за посты и комменты Вконтакте людей активно сажают.

Причем посадить могут совершенно любого, и уберечься от этого практически невозможно.

Один сидит за то, что в 2013 году разместил у себя на странице песню, в 2015 году внесенную одним из районных судов одного из регионов в список "экстремистских материалов".

Другой - за утверждение, что Вторая мировая война началась в 1939 году с совместного нападения Германии и СССР на Польшу.

Третий - за перепост статьи "Крым - это Украина".

Четвертый - за выражение "Бога нет".

И так далее.

Разве что котиков пока еще, вроде, можно публиковать более или менее безопасно.

Хотя и они, пожалуй, могут оскорбить "социальную группу собаководы", так что лучше не рисковать.

И одновременно с этим в РФ пока вполне доступен фейсбук.

Практически полностью соответствующей Вконтакте (который оттуда и был слизан) с одним принципиальным отличием: в фейсбуке можно писать что угодно и оставаться на свободе.

"Есть два пистолета, в барабане одного патронов нет, а в другом — есть, и ты не знаешь сколько. Какой поднесешь к виску?"

Казалось бы — выбор тут очевиден.

Но наши сограждане не ищут легких путей.

Нам подавай пистолет с патронами.

Если не щекотать себе нервы, то и писать незачем!