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Будни современной РФ
Будни современной РФ
Александр Шмелев
1.03 18:31 |  число просмотров 367
Будни современной РФ: 19-летний парень из Саратова осужден по 282 статье за комментарий Вконтакте, содержащий слова "вата" и "ватник", поскольку, по мнению суда, эти слова "содержат лингвистические и психологические признаки возбуждения вражды по признаку принадлежности к социальной группе": http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58b43dbd9a79470275027d80
Сами по себе новости такого рода уже практически не удивляют и даже не особенно возмущают (тем более в данном случае всё обошлось сравнительно малой кровью: юный саратовец вовремя понял к чему идет, признал свою вину и пошел на сотрудничество со следствием, в результате чего отделался общественными работами).
Но вот само существование соцсети Вконтакте и то, что к концу февраля 2017 года до сих пор осталось уйма людей, продолжающих туда писать, лично для меня полностью объясняет, почему "русскую рулетку" назвали "русской"!
Ведь к настоящему времени всем, по-моему, должно уже быть известно: за посты и комменты Вконтакте людей активно сажают.
Причем посадить могут совершенно любого, и уберечься от этого практически невозможно.
Один сидит за то, что в 2013 году разместил у себя на странице песню, в 2015 году внесенную одним из районных судов одного из регионов в список "экстремистских материалов".
Другой - за утверждение, что Вторая мировая война началась в 1939 году с совместного нападения Германии и СССР на Польшу.
Третий - за перепост статьи "Крым - это Украина".
Четвертый - за выражение "Бога нет".
И так далее.
Разве что котиков пока еще, вроде, можно публиковать более или менее безопасно.
Хотя и они, пожалуй, могут оскорбить "социальную группу собаководы", так что лучше не рисковать.
И одновременно с этим в РФ пока вполне доступен фейсбук.
Практически полностью соответствующей Вконтакте (который оттуда и был слизан) с одним принципиальным отличием: в фейсбуке можно писать что угодно и оставаться на свободе.
"Есть два пистолета, в барабане одного патронов нет, а в другом — есть, и ты не знаешь сколько. Какой поднесешь к виску?"
Казалось бы — выбор тут очевиден.
Но наши сограждане не ищут легких путей.
Нам подавай пистолет с патронами.
Если не щекотать себе нервы, то и писать незачем!
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Собянин готовит себе замену
blogvarlamov    1.03 21:44 |  число просмотров 204
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" Россия скоро погасит последний внешний долг СССР. Эта страница истории перевернута Другие рудименты коммунистического режима еще живы. "
18.02 |
blog aanechaev
" Крым был взят Россией при администрации Обамы. Не был ли он слишком мягок по отношению к России? Crimea was TAKEN by Russia during the Obama Administration. Was Obama too soft on Russia? "
15.02 |
blog https://twitter.com/realDonaldTrump
" Хотите заглянуть в политическое будущее России? Это очень просто: посмотрите на экс-депутата Вороненкова. "
15.02 |
blog https://vk.com/id244477574
" Как я понимаю, Варя Караулова сидит за то, что предвидела и пыталась опередить "подвиг" Жени Прилепина? Фашизм наступает не зная ни дня передышки. "
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